SixTONESジェシー、憧れの先輩との“Chu”ショット披露「仲良しすぎる」「メロい」の声
【モデルプレス＝2025/12/19】SixTONESのジェシーが17日、自身のInstagramを更新。DOMOTOの堂本剛との2ショットを披露した。
【写真】SixTONESジェシーが“Chu”ショット披露した憧れの先輩
◆ジェシー、堂本剛との2ショット披露
この日、ジェシーは「chuyoshi kun to Chu Shot 」と紹介し、堂本との2ショットを公開。2人で肩を寄せ合い、口を突き出すお茶目な“Chu”ポーズを披露した。
◆ジェシーの投稿に反響
堂本を憧れの存在であると公言し、慕っているジェシー。プライベートでも親交があることで知られ、今回のプライベート感溢れる2ショットに、ファンからは「ご飯行ったのかな？」「仲良しすぎる」「ジェシーくん嬉しそう」「2人ともイケメン」「豪華な2ショット」「メロい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
