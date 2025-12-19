地方出身の彼女が喜ぶ東京のクリスマスデート９パターン
地方に住む女性や上京したばかりの女性にとって、東京はある意味夢の街。クリスマスには、多少ベタでも最新スポットや王道デートコースを巡りたいと思う人が多いようです。そこで今回は、女性へのアンケート結果を参考に「地方出身の彼女が喜ぶ東京のクリスマスデート」をご紹介します。
【１】レインボーブリッジが見える「お台場」
「ドラマみたいにドライブデートしてみたい。観覧車も乗りたいな」（２０代女性）というように、テレビで見たような「ＴＨＥ東京デート」への憧れがあるよう。観覧車に乗ってプレゼントを渡すと、さらに喜ばれるかもしれません。
【２】一味違う東京の姿が見られる「東京湾クルーズ」
「ちょっと観光っぽいけど、ロマンチックな風景が見られそう」（２０代女性）など、ベタだとわかりつつも、海＆夜景の組み合わせに期待する女性が多いよう。潮風を感じながら、思い切りロマンチックなムードを演出してあげるといいでしょう。
【３】話題の映画が大迫力で楽しめる「渋谷の３Ｄシアター」
「特別なデートだから、３Ｄシアターを体験するのもいいな」（１０代女性）というように、未経験のものに興味津々という女性多数。都会ならではの大画面＆大迫力の映画デートなら、きっといい思い出になるはず。
【４】プレゼント選びにピッタリな「新宿のデパート街」
「地元にはないショップもあるから、思い切り買い物したい」（１０代女性）など、デパート街にある人気のショップに期待する女性は多いよう。彼女の買い物に優しく付き合うだけで、好感度は上がるはず。せっかくなので、彼女の憧れのショップでクリスマスプレゼントを選んであげるといいでしょう。
【５】大人な気分になれる「麻布のレストラン」
「街自体が高級なイメージ。ちょっとバブルなデートも憧れます（笑）」（２０代女性）など、気軽に行けない場所だけに「高嶺の花」的な魅力があるよう。思い切ってクリスマスディナーを予約して、花束をプレゼントしてあげてはどうでしょうか。
【６】周辺は下町の雰囲気も味わえる「スカイツリー」
「完成前の姿が見られるのは今だけ！」（１０代女性）というように、現在建設中のスカイツリーは、最新スポット好きにはたまらない場所のよう。記念写真は必須といえそうです。周辺は下町情緒たっぷりなので、Ｂ級グルメを食べ歩くデートもいいかもしれません。
【７】イルミネーションがキレイな「六本木ヒルズ」
「クリスマスといえば夜景。六本木ヒルズの大人っぽいイルミネーションに期待！」（２０代女性）など、お買い物というよりは華やかな「六本木ヒルズ」という場所に期待する女性が多いよう。大人な雰囲気のバーなどに連れて行くとさらにいいでしょう。
【８】東京の街並みが一望できる「東京タワー」
「一度東京の街を上から見てみたい。キレイだろうな」（１０代女性）など、地方出身の女性は東京のシンボルとしての「東京タワー」に憧れるようです。恥ずかしくても、東京タワーを背景に記念写真を撮ると喜ばれるでしょう。
【９】実は千葉だけど…「ディズニーランド」
「実は修学旅行で行ったきり。イウ゛に行ってみたい」（１０代女性）など、ディズニーランドには根強い人気が。なかなか行けない場所だけに、一番雰囲気のあるクリスマスにこそ行きたいと思うよう。「混んでいるから平日に…」なんて言うと、ガッカリされてしまう可能性があります。
東京に不慣れな女性には、知る人ぞ知る名店より、王道の東京観光コースが喜ばれるようです。ほかにも「こんなデートコースが好評」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（大高志帆）
