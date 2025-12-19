気になる女の子が「クリぼっち」とわかったときのアプローチ９パターン
女の子が、あえて「今年のクリスマスはひとりなんだよね」と公言するのは、誰かからのお誘いを待っているからかもしれません。だからといって、ガツガツ行くのは良策ではないので、相手がOKしやすいように、あまり重くない誘い方をしたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「気になる女の子が『クリぼっち』とわかったときのアプローチ」をご紹介します。
【１】「うまいローストチキンを食おう」とよさげなクリスマスディナーに誘う
「おいしいチキンを食べるだけなら行ってもいいかな…」（20代女性）というように、デートをしたいのではなく、あくまでディナーが目的だと伝えることで、心理的ハードルを下げるパターンです。さほど親しくない関係でも、レストランでカップル扱いをされているうちに、いい雰囲気になってしまうかもしれません。
【２】「今年のクリスマスは君と過ごしたい」とド直球で勝負する
「なんかちょっとカッコつけすぎじゃない？と思ったけど、うれしかったです」（10代女性）というように、すでに女の子といい感じになりつつあるなら、真正面からぶつかるのがよさそうです。小難しい理屈は抜きで、「一緒に過ごしたい」と想いを伝えてみてはいかがでしょうか。
【３】「一人じゃさみしいだろうから付き合おうか？」とあえて少し挑発する
「はぁ？と思いましたけれど、いつの間にかデートすることに…（笑）」（10代女性）というように、あえて上から目線で声を掛けるのもよさそうです。ただし、冗談が通じない相手には激ギレされるおそれがあるので、リスクを理解したうえでトライしましょう。
【４】「クリスマスの時間を僕に少しだけください」と謙虚にデートを申し込む
「そこまで丁寧に誘ってくれるなら…」（20代女性）というように、超低姿勢でクリスマスデートを申し込むパターンです。丸一日のデートではなく、「少しだけ一緒に過ごしてほしい」という頼み方なら、さらにOKを引き出しやすくなるかもしれません。
【５】「行きたいところに連れて行くよ？」と相手の希望を叶える約束をする
「そう言ってくれるなら甘えようかな…」（20代女性）というように、相手の希望の行き先にお供すると申し出れば、普通に誘うよりも断られにくいでしょう。車を持っているなら、往復の送迎込みで志願するとよさそうです。
【６】「クリスマス映画を観に行かない？」と下心がなさそうな目的をつくる
「映画が目当てなら、いいかなと思います」（10代女性）というように、クリスマス映画を観るだけなら付き合ってもらえる可能性が上がりそうです。鑑賞後に、なんとなくいい雰囲気に持ち込めそうな作品を選ぶといいかもしれません。
【７】「クリスマスランチとかどう？」とディナーよりハードルが低いランチに連れ出す
「夜は意識しちゃうけど、お昼なら…」（20代女性）というように、あえてランチに誘い出す手もあります。女子ウケがよさそうなクリスマス限定メニューを用意しているお店を探してみてはいかがでしょうか。
【８】「クリスマス限定ショップにカップル偽装して行こう」と遊び心のある提案をする
「一人じゃ行けないところに行けるし、スパイになるみたいで楽しそう」（20代女性）というように、「カップルのふりをして…」と誘う方法です。「行きたい場所があるけど、カップル限定なんだ…」と相談するような感じでお願いしてみましょう。
【９】「せめてイルミネーションくらい見に行きませんか？」とイベントに連れ出す
「私も気分だけでも味わいたいと思っていたので、軽い気持ちで乗りました」（10代女性）というように、イルミネーションを見にいくだけなら女の子もOKしやすいようです。カップルだらけのところに二人で突っ込んでいけば、自然と恋人気分になってしまうのではないでしょうか。
女の子との関係が浅いのならハードルの低い誘い方、すでにいい感じになりつつあるのなら大胆な誘い方が効果的なようです。状況に合わせて誘い文句を考えてみましょう。（外山武史）
