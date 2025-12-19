音楽プロダクション「BMSG」の公式サイトが19日に更新され、同社代表取締役CEOでラッパー、音楽プロデューサーのSKY-HIこと日郄光啓（39）を巡る一部報道に声明を発表した。

日郄を巡ってはこの日、ニュースサイト「NEWSポストセブン」で「敏腕プロデューサー・SKY-HIが『未成年女性アイドル（17）を深夜に自宅呼び出し』」と報道されていた。

同社は「この度、一部メディアにおいて、弊社代表取締役 日郄光啓に関する報道がなされました。本件につきまして、日頃より弊社をご支援いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」とお詫び。

報道内容については「相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました。弊社としましては、今回の事態を厳粛に受け止めております」と説明した。

「今後は二度とこのような事態を招かぬよう、コンプライアンス意識の徹底を図り、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存です」とつづった。最後に「日頃より応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様に対し、多大なるご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。