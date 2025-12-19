パステル×苺の季節到来♡ご褒美に選びたい限定プリン＆パフェ特集

なめらか食感で愛され続ける「パステル」から、苺とチョコを主役にした季節限定スイーツが登場します。写真映えも味わいも欲張りたい大人女子にぴったりなラインナップは、自分へのご褒美にも、ちょっとした手土産にも◎。冬から春にかけて楽しめる限定フレーバーで、心までとろける甘い時間を過ごしてみませんか♡

苺×ブラウニーの新作パフェ

価格：590円



新登場の『いちごとブラウニーのプリンパフェ』は、ミルキーないちごプリンをベースに、甘酸っぱいベリーソースとホイップクリーム、しっとり食感のブラウニーを重ねた一品。

異なる甘みと食感が層ごとに広がり、最後のひと口まで飽きずに楽しめます。見た目の可愛らしさも魅力で、自分へのご褒美スイーツにぴったりです。

販売期間：2026年1月1日（木）～1月31日（土）

販売店舗：全国の「パステル」店舗

*一部価格が異なる店舗、お取り扱いのない店舗がございます。*なくなり次第終了いたします。

KFCの「ケンタお重」2025年末限定！家族で楽しむ贅沢おせち風セット

冬限定のなめらかプリン3種

価格：500円

看板商品の「なめらかプリン」から、季節限定フレーバーが勢ぞろい。『なめらかショコラプリン』はカカオのほろ苦さとコクを楽しめる大人味で、チョコ好きさんにおすすめ。

販売期間：2026年1月1日（木）～4月30日（木）

価格：480円



『なめらかいちごミルクプリン』は、どこか懐かしい苺とミルクのまろやかな甘みが広がります。

販売期間：～2026年4月30日（木）

価格：600円

さらに昨年人気を集めた『苺のショートケーキプリン』も再登場し、満足感のある味わいを楽しめます。

販売期間：～2026年2月28日（土）

販売店舗：全国の「パステル」店舗

※１：2024年1月～2024年12月の累計販売個数（社内調べ）

2月だけの特別ショコラプリン

価格：560円



バレンタインシーズンに登場する2月限定の『アールグレイショコラプリン』は、「パステル」初となるアールグレイ×チョコの組み合わせ。

華やかな紅茶の香りとなめらかプリン、ベリー風味のチョコソースが重なり、上品で大人っぽい余韻を楽しめます。特別感のあるフレーバーは、贈り物にもおすすめです。

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

販売店舗：全国の「パステル」店舗

季節限定の甘さで心を満たして



苺とチョコの魅力をぎゅっと詰め込んだ、パステルの季節限定スイーツたち。なめらかな口どけと優しい甘みは、忙しい毎日にほっとする癒しを届けてくれます。

今しか味わえない特別なフレーバーで、自分を労わる甘い時間をぜひ楽しんでみてください♪