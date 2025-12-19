【ブリュッセル＝上杉洋司】ブリュッセルで１８日に始まった欧州連合（ＥＵ）の首脳会議は、ロシアの凍結資産を活用したウクライナ支援案を巡り、日付をまたいで協議が続いた。

ＥＵの執行機関・欧州委員会は、欧州にある露凍結資産を担保に資金を借り入れ、ウクライナに９００億ユーロ（約１６兆円）を融資したい考えだ。ロシアがウクライナに侵略の賠償をすれば、返済する仕組みで、欧州各国の財政負担にならないため多くの国が支持している。

一方、露凍結資産の多くを国内で保管するベルギーは、資産の返済を迫られたり、ロシアやその友好国による訴訟で損害賠償を求められたりする事態を懸念する。ロイター通信などによると、欧州委は、今回の支援に参加したＥＵ加盟国や機関が露側の報復で損害を被った場合、他の加盟国が財政支援をすると確約することで、ベルギーの説得を試みている。

首脳会議では、ＥＵによる共同借り入れ案も議論されているが、各国の財政悪化につながるため、忌避感が強い。予算に関わるため、加盟２７か国の全会一致が必要で実現のハードルは高いとみられている。