我が子に誇れる父でいたかった…〈年収1,000万円〉〈貯蓄1,400万円〉42歳で娘を授かった会社員「経済的に余裕がある」はずが、18年後に崩壊したワケ

晩婚化と出産年齢の上昇により、子どもの教育費のピークと自分の老後準備が重なる家庭が増えています。収入が伸びにくくなる50代以降、多額の教育費を負担すれば家計は一気に不安定になります。42歳で父になり、娘を溺愛した中村さんもその一人でした。

遅い春、42歳で一人娘の父親に…密かに抱えた不安と焦り

晩婚化や出産年齢の高齢化が進んでいる昨今、30代後半や40代で結婚・出産を迎える人も少なくありません。ライフスタイルが多様化した現代では、結婚も出産も「昔より10年遅い」のが一般的になりつつあるのです。

その裏で、晩婚・晩産化によって教育費と老後資金づくりの時期が重なり、家計が行き詰まるケースも増加。綿密な計画を立てずに、「長い独身時代に貯めたお金がある」という余裕から老後の危機を迎えることもあります。

中村誠さん（仮名・60歳）も、そんな一人でした。

中村さんが5歳年下の理恵子さんと出会ったのは40歳のとき。長年営業職として働き、仕事中心で生きてきた中での恋愛。結婚したときには「遅かったけれど、ようやく自分にも家庭ができた」と幸せをかみしめたといいます。

そして、42歳の時に娘が誕生しました。「この年で父親になれるとは思わなかった。人生にこんな喜びがあったのか」と涙が出るほど嬉しかったと振り返ります。

しかし喜びの裏側には、年齢ゆえの不安や焦りもありました。とくに心に残っているのが、娘の幼稚園の運動会。グラウンドに立つと、まわりの父親の多くは自分よりはるかに若く、体力も見た目も軽やかでした。

娘の顔を見ると、楽しそうにはしゃいでいました。しかし、不安が胸をよぎります。

「年を取った父親で、娘が嫌な思いをしないだろうか」

「若い父親たちに負けたくない。娘に誇れる父でいたい」

年を重ねているからこそ、頼れる父親であるべきだという思い。そして、当時、独身時代に貯めた貯金が約1,400万円、年収は1,000万円あり、若い時にはなかった経済的余裕があったことも重なり、中村さんは娘に惜しみなくお金を使うようになっていきました。

娘に注ぎ込んだ愛情とお金…妻の心によぎる不安も「聞けなかった」

娘には何でもしてあげたい――そんな思いから、中村さんは娘が欲しがるものを躊躇なく買い与え、習い事は複数かけもち。駅近の新築マンションを購入し、中学校への進学では「より良い環境を」と私立を選択しました。

一方、妻の理恵子さんは小さな不安を覚えていたといいます。中村さんの収入が一般より高いことは聞いていました。また、理恵子さん自身、社会との接点を持つという意味もかねて、週3回パートをして、家にお金を入れていました。

しかし、私立の学費にマンションのローン、惜しみなくかけるお金。少し使い過ぎなのでは――？

とはいえ、家計管理は中村さんが担っており、理恵子さんは詳しい内訳を知りません。「大丈夫だよ」と笑って言う夫の言葉に、結局、言葉を飲み込み続けてしまったのです。

ところが、中村さんが55歳になると、役職定年で年収は600万円に激減。中村さんは理恵子さんにその事実を告げることはありませんでした。頼れる父でいたいという気持ちが、支出を見直す判断を鈍らせてしまったのです。

そして、中村さんは60歳に。娘が私立大学へ進学する年。独身時代の貯金はすでに底をついていました。

受け取った退職金2,500万円は娘の大学資金や住宅ローンの返済をすれば、すべて消えることに。60歳以降は継続雇用になり、収入はさらに減少します。

「どうやっても家計が回らない」「老後資金どころではない」という逃れられない現実に、ついに直面したのです。

とうとう訪れた限界と告白…夫婦が決めた覚悟

もう隠し通せない――そう感じた中村さんは、ついに理恵子さんへ家計の実情を打ち明けました。

理恵子さんは「どうして何も言ってくれなかったの……」としばし絶句。責める言葉もありましたが、責め続けても現実は変わりません。その日、夫婦は初めて家計について真正面から話し合いました。

中村さんは、この先65歳になっても仕事を辞める気はなく、可能な限り働き続けると宣言。理恵子さんはパートの日数を増やし、「できれば社員になりたい」と働き方を模索することに。また、駅近の自宅マンションを売り、安いマンションに住み替える・賃貸に引っ越すことも検討することにしました。

晩婚・晩産の家庭では、こうした “老後と教育費のピークが重なる問題” が起こりやすくなります。40代で子どもが生まれると、大学進学時には親は50代後半〜60代。年金生活の前後と教育費のピークが重なってしまうのです。

もちろん晩婚・晩産そのものが問題なのではありません。準備不足こそが家計を追い詰めていくのです。年齢に引け目を感じて無理をするのではなく、現役時代が短いことを考慮して、現実的な家計計画を早めに立てること。そして、それを家族で共有することが大切です。