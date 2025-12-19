車中泊時の“保温性”が向上！

日産は2025年12月19日、「NV200バネット」の車中泊モデル「MYROOM（マイルーム）」に一部仕様変更（一部改良）を実施し、2026年3月9日に発売すると発表しました。

NV200バネットは、ビジネス用途に加え、個人ユーザーのアウトドアレジャーなどに多目的に使われることを念頭に開発された小型商用バンおよびワゴン・ミニバンモデルです。

【画像】超カッコいい！ これが日産の「新“5人乗り”スライドドアバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

ボディサイズは、全長4400mm×全幅1695mm×全高1855mm、ホイールベース2725mm（FF）。兄貴分にあたるミドルクラスの商用バン「キャラバン」が、全長4695mm×全幅1695mm×全高1990mm、ホイールベース2555mm（ロングボディ・標準幅・標準ルーフ）で、全長・全高ともにコンパクトにまとめられていることがわかります。

パワーユニットは、最高出力113ps、最大トルク150Nmを発揮する1.6リッター「HR16DE」型 直列4気筒DOHCガソリンエンジンで、FF（前輪駆動）モデルに加え4WDも設定されます。トランスミッションはFFがCVT（自動無段変速機）、4WDが4速ATの組み合わせです。

デビュー後もたびたびモデル改良を実施しながら、「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」（衝突被害軽減ブレーキ）をはじめとする先進運転支援機能などのアップデートも図られています。

直近の2025年11月7日にも一部改良が実施され、「先行車発進お知らせ機能」や「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」、「コンフォートフラッシャー」、「抗菌仕様シート」などが標準装備化されました。

加えてワゴン仕様とバン仕様の上級グレードには、「サイドターンランプ付きドアミラー」と、前席シートの「スパイナルサポート機能」も新採用されています。

そして今回この内容を含めた新たな一部改良が、NV200バネット MYROOMに実施されます。

MYROOMとは、「自分のお気に入りの部屋ごと自然の中に持ち込んでリラックス（憩うこと）ができるクルマ」という、新たな車中泊のカタチを提案するモデルです。

2023年10月にキャラバンで初めて設定され、NV200バネットはMYROOMシリーズ第二弾のモデルとなります。

2列目シートから荷室にかけての広い空間を、天井から床まで明るい木目調パネルをふんだんに使い、間接照明などを加えることで、ナチュラルでオシャレな仕立てに大変身させています。

また上質なヘリンボーン生地の専用2列目シートも、用途に合わせて簡単にモード変更できる独自構造の「2 in 1シート」としているのも特徴です。

脱着式のスライドテーブルや後部用の平置きベッドと組み合わせることで、「リビングルームモード」「ベッドルームモード」「リビングルームモード＆ベッドルームモード」「ドライブモード」と、1台で多彩なシートアレンジが可能となっています。

ベースは商用バン（4ナンバー）仕様ですが、「コンフォートサスペンション」（FFのみ）を採用して乗り心地を向上させています。

さらに外観も、ブラックグリルやブラックドアハンドル、ブラックドアミラー、ブラックスチールホイールなど、黒を基調としたパーツに統一し、専用の「サンドベージュ／ホワイト2トーン」カラーとのコーディネートを図り、アウトドアでの見栄えも高められました。

前述の通りキャラバンに比べるとコンパクトなサイズですが、日産では「1人でゆったり、2人でぴったりくつろげる」と、カップルや夫婦2名、あるいはソロ派ユーザー向けのモデルだと説明しています。

シートアレンジでフラットなベッドを展開した場合、ベッド長は長さ1840mm、幅1200mmと、大人2人でも十分な就寝スペースが確保されます。さらにベッド下にも高さ258mmの空間が確保されるので、荷物を積んだままでの車中泊も可能です。

アウトドアでの見栄えも高められたエクステリアにも注目！

今回の一部改良では、前述した11月7日実施の仕様変更として、先行車発進お知らせ機能やドアロック連動格納機能付ドアミラー、コンフォートフラッシャーが新採用されました。

加えて、NV200バネット MYROOM独自の改良もおこなわれています。

外観では、これまでのサンドベージュ／ホワイト 2トーンに加え、サンドベージュのモノトーンを追加設定しました。

また、より快適に車中泊を過ごすことができるよう、MYROOM専用の耐湿性に優れたアルミシート製断熱材を開発し、ルーフ・スライドドア・バックドアに採用しています。

一部改良を実施した新たなNV200バネット MYROOMの価格（消費税込み）は、484万3300円から515万7900円です。