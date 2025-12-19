¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×Ç¯Ëö°ìµóºÆÊüÁ÷¡ªÌ¤¸ø³«±ÇÁü¡õÈëÂ¢¥á¥¤¥¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ãÆÃÊÌÈÇ¡ä¤âTVer¤ÇÇÛ¿®¡ª
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢7·î4Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢É÷´Ö½Ó²ð¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ24¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×Á´12ÏÃ¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season£²¡×ºÇ½ªÏÃ
¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô100ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢BL¥¢¥ï¡¼¥É2024Áí¹ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ê¤ÉBL¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¡¢¥Þ¥ß¥¿¤Î¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ/¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î40ºÐÌÜÁ°¤Î¸Ï¤ì¤¿¾å»Ê¡¦½½¾ò¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤È¥¢¥é¥µ¡¼¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Ç¯Îð¡¢Î©¾ì¤âÄ¶¤¨¤Æ°é¤Þ¤ì¤ëÂç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷Åö»þ¤ÏËèÏÃSNS¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤ä¿´¤Ë»Ä¤ë¥»¥ê¥Õ¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î´Ø·¸¡¢¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö´¶¾ð¤¬¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¡¢¡ÖËè½µµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤â¥í¥±ÃÏ¤Ø¤Î¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤ò¤·¤¿¤ê¡¢SNS¤ËÇ®¤¤´¶ÁÛ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤¬Â³¤¯¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤¤¤Þ¤ÀÎä¤á¤ä¤é¤Ì¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºîÁ´12ÏÃ¤È¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¡¢2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë¤«¤é2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«4»þ¤Ë¤«¤±¤Æ°ìµóºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÏÌ¤¸ø³«±ÇÁü&ÈëÂ¢¥á¥¤¥¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òTVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ªÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ä¡¢º£¸åÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëBlu-ray&DVD BOX¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤òÂ¿¿ô´Þ¤à¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µã¤¯µã¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿Ì¤¸ø³«ËÜÊÔ±ÇÁü¤äÈëÂ¢¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÅÄÃæñ¥¤ò±é¤¸¤¿Ê¿°æ°¡Ìç¤È±§Â¿Àî°«¤ò±é¤¸¤¿¹â»³Íþ»Ò¤¬°Õµ¤¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ä¤ÄÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢ºîÉÊºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ã¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×Ç¯ËöÁ´ÏÃ¥¤¥Ã¥¸«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾ÜºÙ¡ä
Âè1ÏÃ¡ÁÂè5ÏÃ¡§12 ·î29Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë1»þ45Ê¬¡Á4»þ00Ê¬
Âè6ÏÃ¡ÁÂè11ÏÃ¡§12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë1»þ40Ê¬¡Á4»þ30Ê¬
Âè12ÏÃ¡¦ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°¡ª¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×Á´¥ê¥¹¥ÈÎ¢¤âÉ½¤â¸ø³«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«4»þ00Ê¬¡Á5»þ00Ê¬
¡ãTVerÇÛ¿®¸ÂÄê¡Ö¡É¤Þ¤Ü¤í¤·¡É¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¡õÈëÂ¢¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¾ÜºÙ¡ä
¡¥¿¥³¥ÑÊÔ
¢¥·¡¼¥Ñ¥éÊÔ
£¥Ç¥ÑÃÏ²¼¥±¡¼¥ÊÔ
¤¥ä¥Ð¤¤ËíÊÔ
¥¥Ñ¥Õ¥§ÊÔ
¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²ÚBlu-ray&DVD BOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó&ÆÃÅµ±ÇÁüÀè¹Ô¥«¥Ã¥È²ò¶Ø¡ª
¡ã¡ãÆÃÅµ±ÇÁüÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡ä¡ä
70Ê¬±Û¤¨¤ÎÌ©Ãå¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢»£¤ê²¼¤í¤·ÆÃÊÌ´ë²è¤Ê¤É¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎBlu-ray&DVD BOX¤«¤é¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¡ª
¤µ¤é¤ËBlu-ray&DVD BOX¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¤Ë¤ÆÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
·àÃæ¾ìÌÌ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾®Æ»¶ñ¡¦ÂæËÜ¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ëÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥ì¥·¡¼¥È¤ÎÇÛÉÛ¤äÈÖÁÈ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ãÅ¸¼¨³µÍ×¢ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹10F²¼¤êÂ¦¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼Â¦ÊÉÌÌµÚ¤Ó¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦Æâ
¢¨2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ª¤è¤Ó2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÅ¹µÙÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¾ì½ê¡¦´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢£È¯ÇäÆü
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤ÈBlu-ray BOX
²Á³Ê¡§¡ï20,900¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï19,000¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VPXX-75207
»ÅÍÍ¡§4ËçÁÈ¡ÊËÜÊÔ3Ëç¡¿ÆÃÅµ1Ëç¡ËËÜÊÔ12ÏÃ ¢¨ËÜÊÔÌó300Ê¬¡ÜÆÃÅµ±ÇÁüÌó100Ê¬(Í½Äê¡Ë
¥«¥é¡¼¡¿ÊÒÌÌ2ÁØ¡¿MPEG-4 AVC/H.264¡¿¥ê¥Ë¥¢CM2.0ch ¥¹¥Æ¥ì¥ª¡¿16:9[1080i High Definition]¡¿ÆüËÜ¸ì»úËë¡ÊËÜÊÔ¤Î¤ß¡Ë
¢£40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤ÈDVD BOX
²Á³Ê¡§¡ï16,720¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï15,200¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VPBX-15869
»ÅÍÍ¡§4ËçÁÈ¡ÊËÜÊÔ3Ëç¡¿ÆÃÅµ1Ëç¡ËËÜÊÔ12ÏÃ ¢¨ËÜÊÔÌó300Ê¬¡ÜÆÃÅµ±ÇÁüÌó100Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥«¥é¡¼¡¿ÊÒÌÌ2ÁØ¡¿MPEG-2¡¿¥É¥ë¥Ó¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª2.0ch¥¹¥Æ¥ì¥ª¡¿16:9LB¡¿NTSC¡¿ÆüËÜ¸ì»úËë¡ÊËÜÊÔ¤Î¤ß¡Ë
¢£ÆÃÅµ ¢¨Blu-ray BOX¡¢DVD BOX¶¦ÄÌ
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡¦ÂçÍÆÎÌ¡ª¥Û¥¤¥Ã¥×Â¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°
¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¤¹¤º»Ò¤ÎÉô²°¡×
¡¦ÊüÁ÷Ä¾Á°¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èµ¼Ô²ñ¸«
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡ÚÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Û
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¢ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¢ä
10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤Ê¤·¡¦²ñ¼Ò¤È²È¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë²ñ¼Ò°÷¡¦½½¾ò¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬Ä¹Ç¯Â³¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç°ì¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È3¤«·î¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¡È¾Ç¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç½ñ¤¤¤¿¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¡£Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀäÂÐ¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¡¢10ºÐÇ¯²¼¤Î¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤Ë¶öÁ³¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹²¤Æ¤ë¿ý¤Ë¡¢·Ä»Ê¤ÏÄó°Æ¤¹¤ë¡½¡Ö¤³¤Î¥ê¥¹¥È¡¢²¶¤È¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡£Âå¤ï¤ê±Ç¤¨¤Î¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ËèÆü¤¬¡¢2¿Í¤Ç¥ê¥¹¥È¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç2¿Í¤Î´Ø·¸¤â¡¢Ç¯Îð¤ä¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¦¡¦¡¦¡£40ºÐÌÜÁ°¤Î¸Ï¤ì¤¿¾å»Ê¡õ¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¤ÎÇ¯¤Îº¹¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×Ç¯Ëö¥¤¥Ã¥¸«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û Âè1ÏÃ¡ÁÂè5ÏÃ¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë1»þ45Ê¬¡Á4»þ00Ê¬
Âè6ÏÃ¡ÁÂè11 ÏÃ¡§2025Ç¯12 ·î30 Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë1»þ40Ê¬¡Á4»þ30Ê¬
Âè12ÏÃ¡¦ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°¡ª¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×Á´¥ê¥¹¥ÈÎ¢¤âÉ½¤â¸ø³«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«4»þ00Ê¬¡Á5»þ00Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¡¢¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤ÇÌ¤¸ø³«¥á¥¤¥¥ó¥°ÉÕ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤ò¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
▶¥Æ¥ìÅìHP¡Ê¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡Ë
▶Lemino
¡Ú¸¶ºî¡Û ¥Þ¥ß¥¿¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ/¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë
¡Ú¼ç±é¡Û É÷´Ö½Ó²ð
¡Ú½Ð±é¡Û ¾±»Ê¹ÀÊ¿ Ê¿°æ°¡Ìç ¹â»³Íþ»Ò ¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥±¥¤¥¹¥±¡¿»°ÀÐ¶×Çµ(À¼¤Î½Ð±é)¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ(¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹)
¡ÚµÓËÜ¡Û óîÆ£¤è¤¦
¡Ú´ÆÆÄ¡Û ÃÓÅÄÀé¿Ò¡¢¾®¿ûµ¬¾È
¡Ú²»³Ú¡Û ¾®»³³¨Î¤Æà
¡Ú¼çÂê²Î¡Û Chevon¡ÖèÁ¡×/Chevon Records
¡Ú¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Û the shes gone¡Ö¤Þ¤Ü¤í¤·¡×/UK.PROJECT
¡Ú¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û ¿¹ÅÄ¾º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û ÁÄÉã¹¾Î¤Æà¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢ÀÐ¿ÀÍýÆà¡ÊSDP¡Ë
¡ÚÀ©ºî¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ/SDP
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡Û ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡Û@40_10things_tx
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û@40_10things_tx
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û@40_10things_tx
¡Ú¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û #¥É¥é¥Þ40¤Þ¤Ç¤Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö£²£µ»þ¡¢ÀÖºä¤Ç Season£²¡×ºÇ½ªÏÃ
¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô100ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢BL¥¢¥ï¡¼¥É2024Áí¹ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ê¤ÉBL¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¡¢¥Þ¥ß¥¿¤Î¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ/¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î40ºÐÌÜÁ°¤Î¸Ï¤ì¤¿¾å»Ê¡¦½½¾ò¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤È¥¢¥é¥µ¡¼¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Ç¯Îð¡¢Î©¾ì¤âÄ¶¤¨¤Æ°é¤Þ¤ì¤ëÂç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºîÁ´12ÏÃ¤È¡¢2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¡¢2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë¤«¤é2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«4»þ¤Ë¤«¤±¤Æ°ìµóºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÏÌ¤¸ø³«±ÇÁü&ÈëÂ¢¥á¥¤¥¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òTVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ªÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ä¡¢º£¸åÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëBlu-ray&DVD BOX¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤òÂ¿¿ô´Þ¤à¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µã¤¯µã¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿Ì¤¸ø³«ËÜÊÔ±ÇÁü¤äÈëÂ¢¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÅÄÃæñ¥¤ò±é¤¸¤¿Ê¿°æ°¡Ìç¤È±§Â¿Àî°«¤ò±é¤¸¤¿¹â»³Íþ»Ò¤¬°Õµ¤¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ä¤ÄÌ³¤á¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢ºîÉÊºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡ã¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×Ç¯ËöÁ´ÏÃ¥¤¥Ã¥¸«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¾ÜºÙ¡ä
Âè1ÏÃ¡ÁÂè5ÏÃ¡§12 ·î29Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë1»þ45Ê¬¡Á4»þ00Ê¬
Âè6ÏÃ¡ÁÂè11ÏÃ¡§12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë1»þ40Ê¬¡Á4»þ30Ê¬
Âè12ÏÃ¡¦ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°¡ª¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×Á´¥ê¥¹¥ÈÎ¢¤âÉ½¤â¸ø³«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«4»þ00Ê¬¡Á5»þ00Ê¬
¡ãTVerÇÛ¿®¸ÂÄê¡Ö¡É¤Þ¤Ü¤í¤·¡É¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¡õÈëÂ¢¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¾ÜºÙ¡ä
¡¥¿¥³¥ÑÊÔ
¢¥·¡¼¥Ñ¥éÊÔ
£¥Ç¥ÑÃÏ²¼¥±¡¼¥ÊÔ
¤¥ä¥Ð¤¤ËíÊÔ
¥¥Ñ¥Õ¥§ÊÔ
¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²ÚBlu-ray&DVD BOX¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó&ÆÃÅµ±ÇÁüÀè¹Ô¥«¥Ã¥È²ò¶Ø¡ª
¡ã¡ãÆÃÅµ±ÇÁüÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¡ä¡ä
70Ê¬±Û¤¨¤ÎÌ©Ãå¥á¥¤¥¥ó¥°¡¢»£¤ê²¼¤í¤·ÆÃÊÌ´ë²è¤Ê¤É¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎBlu-ray&DVD BOX¤«¤é¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¡ª
¤µ¤é¤ËBlu-ray&DVD BOX¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹¤Ë¤ÆÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
·àÃæ¾ìÌÌ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾®Æ»¶ñ¡¦ÂæËÜ¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ëÅ¸¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥ì¥·¡¼¥È¤ÎÇÛÉÛ¤äÈÖÁÈ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ãÅ¸¼¨³µÍ×¢ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹10F²¼¤êÂ¦¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼Â¦ÊÉÌÌµÚ¤Ó¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦Æâ
¢¨2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤ª¤è¤Ó2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÅ¹µÙÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¾ì½ê¡¦´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢£È¯ÇäÆü
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
¢£40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤ÈBlu-ray BOX
²Á³Ê¡§¡ï20,900¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï19,000¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VPXX-75207
»ÅÍÍ¡§4ËçÁÈ¡ÊËÜÊÔ3Ëç¡¿ÆÃÅµ1Ëç¡ËËÜÊÔ12ÏÃ ¢¨ËÜÊÔÌó300Ê¬¡ÜÆÃÅµ±ÇÁüÌó100Ê¬(Í½Äê¡Ë
¥«¥é¡¼¡¿ÊÒÌÌ2ÁØ¡¿MPEG-4 AVC/H.264¡¿¥ê¥Ë¥¢CM2.0ch ¥¹¥Æ¥ì¥ª¡¿16:9[1080i High Definition]¡¿ÆüËÜ¸ì»úËë¡ÊËÜÊÔ¤Î¤ß¡Ë
¢£40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤ÈDVD BOX
²Á³Ê¡§¡ï16,720¡ÊÀÇÈ´²Á³Ê¡ï15,200¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VPBX-15869
»ÅÍÍ¡§4ËçÁÈ¡ÊËÜÊÔ3Ëç¡¿ÆÃÅµ1Ëç¡ËËÜÊÔ12ÏÃ ¢¨ËÜÊÔÌó300Ê¬¡ÜÆÃÅµ±ÇÁüÌó100Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥«¥é¡¼¡¿ÊÒÌÌ2ÁØ¡¿MPEG-2¡¿¥É¥ë¥Ó¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª2.0ch¥¹¥Æ¥ì¥ª¡¿16:9LB¡¿NTSC¡¿ÆüËÜ¸ì»úËë¡ÊËÜÊÔ¤Î¤ß¡Ë
¢£ÆÃÅµ ¢¨Blu-ray BOX¡¢DVD BOX¶¦ÄÌ
¡Ú±ÇÁüÆÃÅµ¡Û
¡¦ÂçÍÆÎÌ¡ª¥Û¥¤¥Ã¥×Â¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°
¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¤¹¤º»Ò¤ÎÉô²°¡×
¡¦ÊüÁ÷Ä¾Á°¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èµ¼Ô²ñ¸«
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡ÚÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Û
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¢ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¢ä
10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤Ê¤·¡¦²ñ¼Ò¤È²È¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë²ñ¼Ò°÷¡¦½½¾ò¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬Ä¹Ç¯Â³¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç°ì¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È3¤«·î¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¡È¾Ç¤ê¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç½ñ¤¤¤¿¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¡£Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀäÂÐ¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¡¢10ºÐÇ¯²¼¤Î¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤Ë¶öÁ³¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¹²¤Æ¤ë¿ý¤Ë¡¢·Ä»Ê¤ÏÄó°Æ¤¹¤ë¡½¡Ö¤³¤Î¥ê¥¹¥È¡¢²¶¤È¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡£Âå¤ï¤ê±Ç¤¨¤Î¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ËèÆü¤¬¡¢2¿Í¤Ç¥ê¥¹¥È¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç2¿Í¤Î´Ø·¸¤â¡¢Ç¯Îð¤ä¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¦¡¦¡¦¡£40ºÐÌÜÁ°¤Î¸Ï¤ì¤¿¾å»Ê¡õ¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¤ÎÇ¯¤Îº¹¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×Ç¯Ëö¥¤¥Ã¥¸«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û Âè1ÏÃ¡ÁÂè5ÏÃ¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¿¼Ìë1»þ45Ê¬¡Á4»þ00Ê¬
Âè6ÏÃ¡ÁÂè11 ÏÃ¡§2025Ç¯12 ·î30 Æü¡Ê²Ð¡Ë¿¼Ìë1»þ40Ê¬¡Á4»þ30Ê¬
Âè12ÏÃ¡¦ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ°¡ª¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×Á´¥ê¥¹¥ÈÎ¢¤âÉ½¤â¸ø³«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«4»þ00Ê¬¡Á5»þ00Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡Û Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¡¢¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é¡¢¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ê¤É¤ÇÌ¤¸ø³«¥á¥¤¥¥ó¥°ÉÕ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤ò¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¡ú¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤°ÊØÍø¤Ê¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ú
▶¥Æ¥ìÅìHP¡Ê¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡Ë
▶Lemino
¡Ú¸¶ºî¡Û ¥Þ¥ß¥¿¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×¡Ê·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ/¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë
¡Ú¼ç±é¡Û É÷´Ö½Ó²ð
¡Ú½Ð±é¡Û ¾±»Ê¹ÀÊ¿ Ê¿°æ°¡Ìç ¹â»³Íþ»Ò ¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥±¥¤¥¹¥±¡¿»°ÀÐ¶×Çµ(À¼¤Î½Ð±é)¡¢Ê¿»ÒÍ´´õ(¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹)
¡ÚµÓËÜ¡Û óîÆ£¤è¤¦
¡Ú´ÆÆÄ¡Û ÃÓÅÄÀé¿Ò¡¢¾®¿ûµ¬¾È
¡Ú²»³Ú¡Û ¾®»³³¨Î¤Æà
¡Ú¼çÂê²Î¡Û Chevon¡ÖèÁ¡×/Chevon Records
¡Ú¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Û the shes gone¡Ö¤Þ¤Ü¤í¤·¡×/UK.PROJECT
¡Ú¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û ¿¹ÅÄ¾º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Û ÁÄÉã¹¾Î¤Æà¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢ÀÐ¿ÀÍýÆà¡ÊSDP¡Ë
¡ÚÀ©ºî¡Û ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ/SDP
¡ÚÀ½ºîÃøºî¡Û ¡Ö40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡Û@40_10things_tx
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Û@40_10things_tx
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û@40_10things_tx
¡Ú¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Û #¥É¥é¥Þ40¤Þ¤Ç¤Ë