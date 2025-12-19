ガクミカ取材班のリーダー「ミーキャップ」です！ 西南学院大学3年の武吉莉穂さんが福岡県内のすてきな喫茶店を紹介してくれるフォト企画「ブジャデ散歩〜喫茶巡り編」。第3弾をお届けします！

扉を開けると、長年愛されてきたんだなと感じさせる空気がふわりと漂います。福岡市中央区赤坂にある「珈琲美美」（コーヒーびみ）を訪ねました。

1階は焙煎室、2階は喫茶スペース。階段を上ると、木を基調とした空間にクラシックな家具が並びます。窓からは近くの護国神社の緑がのぞき、心がほっと落ち着きました。

訪ねたのは平日でしたが、開店前から店先にはお客さんの姿が！ 海外からもお客さまが訪れる福岡が誇れる名店です。店名の「美美」に込められた思いは？ 店主の森光充子さんにお話をうかがいました！

●カフェの歴史

オープンしたのは1977年12月8日。最初は同じ中央区の今泉に店舗を構え、2009年に今の場所へ移転しました。

夫婦で開いたお店です。夫の宗男さんが東京の吉祥寺にある有名な喫茶店で5年間修業した後、地元の福岡に戻ってきました。そのタイミングで2人は出会い、結婚したそうです。

10年近く前に宗男さんが亡くなってからは、娘さんやスタッフさんたちとともに、半世紀近く続いている味を守っています。

●店名の由来

「美」という字を二つ並べて「びみ」と読みます。「美み美ごと」（びみみごと）を略した言葉です。「美味しいコーヒー」と、コーヒーを淹（い）れる「美しい仕事」という意味が込められています。美術評論家で骨董収集鑑定家の秦秀雄さんから名前を頂いたそうです。

「美しい仕事」という名の通り、森光さんがコーヒーを淹れる所作は丁寧で美しい！ ゆっくりとドリップを重ねる姿は見飽きることがありません。

宗男さんが長年こだわり抜いていた技が森光さんの体に染みついているのだと感じました。

●空間のこだわり

秦さんをはじめ、骨董や民芸に詳しいお客さまや、陶芸や木工を手がけるお客さまとの交流を重ねていくうちに、お話を参考にしながら家具を一つずつそろえてきました。

食器にもこだわっていて、海外を旅した際に見つけた古いティーカップをはじめ、選び抜かれた器も並んでいます。

店内を見渡すと、お客さまとのつながりを大切にしながら、長い時間をかけて築いてきた奥行きを感じました。

●やりがい

「コーヒーをやって50年近く。疲れることもありますが、おいしいコーヒーを飲んでやる気を出してもらったり、ほっと一息ついてもらったり。そんな姿を見ると、やりがいを感じます」と森光さんは語ります。

何よりうれしいのは「おいしい」というお客さまの声を聞いたとき。最初の一口だったり、お店を出るときだったり…。ふとした瞬間の「おいしい」に疲れも癒やされます。

お客さまとの人と人とのつながりの中でお店の空間が形づくられていく。そんな積み重ねにもやりがいを感じられるそうです。

●おすすめのメニュー

美美のコーヒーの特徴は深煎りネルドリップ。布フィルターで一滴一滴、ゆっくりと時間をかけて抽出していきます。一番人気はハラール・モカをベースにした中味ブレンド。程よい苦みとすっきりとしたクリアな味わいで、おいしくいただきました！

コーヒーのお供に欠かせないのがフルーツケーキです。7種類のドライフルーツをふんだんに使い、口に運ぶと甘さの中にフルーティーな酸味が広がります。深煎りコーヒーとの相性は抜群です。

●最後に

森光さんは夫婦でエチオピアやイエメンを訪れ、実際にコーヒーの木に触れたりして、本場の味を参考にしながら、お店を営んできました。

コーヒーや空間にこだわり抜き、長い年月をかけて積み重ねてきたからこそ、他にはない特別な空気、居心地の良さが息づいているのだと感じました。

美しさがあふれるコーヒーを、皆さんも味わってみてはいかがでしょうか。



ミーキャップ