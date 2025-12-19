ますだおかだ『MBSヤングタウン』『あそびのWA!!』一夜限り復活 新春に松井愛アナも出演へ【コメント】
MBSラジオは、2026年1月4日夜に『ますだおかだのMBSヤングタウン』（後10：00〜11：30）を放送すると発表した。
1994年1月〜97年3月に『MBSヤングタウン水曜日』『ヤンタン あそびのWA!!』を担当した、ますだおかだがヤングタウンに一夜限りで復活する。松井愛アナウンサーも出演する。
当時の貴重音源や資料を振り返るだけでなく、 当時のヤンタンリスナーから「記憶に残るヤンタンの思い出」 「今年で何歳になりました！」などの生存確認メールも募集する。
■ ますだおかだ・増田英彦 コメント
ヤンタンの3年間のキューシート（進行表）全部保管してるのでスタジオに持って行きます。
■ますだおかだ・岡田圭右 コメント
約30年ぶり、あまりにも久しぶりすぎて言葉が見つかりませんので、ぜひ放送を聞いてください。
■ 松井愛（MBSアナウンサー）コメント 「ますだおかだ」さんと、また「ヤングタウン」ができるなんて嬉しい!!って、3人とも「ヤング」でええのんかい？笑 でも今も気持ちは「ヤング」やもんね♪
