素振りをする時は回数より内容にこだわるべき理由とは！？【少年野球 監督が使いたい選手がやっている！デキるプレイ56】

素振りをするときは内容にこだわろう

【どうして？】

→ 試合で生きたボールを打てるようになるから

打撃練習の基本で、家でもできるのが「素振り」。「毎日、100回やっています！」……。素振りはつい、その回数で練習をした気になってしまう。回数も大切だが内容にもこだわろう。

まずは「正しいスイング」。バックスイング→ミート→フォロースルーと、正しい体重移動で、バットに体重を乗せるイメージでしっかり振り切る。これに加えて、「コースを意識したスイング」をしたい。

ただ100回振るよりも、「内角高めを10回」「外角低めを10回」といったように、実際のコースをイメージして振るのだ。

「コースを意識して」「正しい体重移動で」スイングすることで、素振りは効果的な練習になる。実戦では、当てることを優先してボールを迎えに行かず、自分のスイングでバットを振り抜くことを心掛けよう。

【監督からのひと言】

昔は「木の葉っぱを打て」なんて言われたよ。ボールをイメージした目標を設定して振れ、ということだね

出典：『少年野球 監督が使いたい選手がやっている！ デキるプレイ56』監修/江藤省三