◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順決定

出走馬１４頭の枠順が１２月１９日決定した。

デイリー杯２歳Ｓを制したアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は７枠１２番からスタートする。サウジアラビアＲＣ勝ちのエコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は３枠３番。新潟２歳Ｓを４馬身差で圧勝したリアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は８枠１３番に決まった。また、過去５年（２０年グレナディアガーズ、２２年ドルチェモア、２４年アドマイヤマーズ）で３勝を挙げる好調の１枠２番には、ホワイトオーキッド（牝２歳、栗東・藤原英昭厩舎、父キズナ）が入った。

枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢はすべて２歳、斤量、騎手の順）。

＜１＞グッドピース 牡 ５６ 西村 淳也

＜２＞ホワイトオーキッド 牝 ５５ 北村 友一

＜３＞エコロアルバ 牡 ５６ 松山 弘平

＜４＞コスモレッド 牝 ５５ 藤岡 佑介

＜５＞ストームサンダー 牡 ５６ 岩田 康成

＜６＞タガノアラリア 牡 ５６ フローレン・ジェルー

＜７＞コルテオソレイユ 牡 ５６ 川田 将雅

＜８＞カヴァレリッツォ 牡 ５６ クリスチャン・デムーロ

＜９＞スペルーチェ 牡 ５６ 三浦 皇成

＜１０＞ダイヤモンドノット 牡 ５６ クリストフ・ルメール

＜１１＞カクウチ 牡 ５６ 岩田 望来

＜１２＞アドマイヤクワッズ 牡 ５６ 坂井 瑠星

＜１３＞リアライズシリウス 牡 ５６ 津村 明秀

＜１４＞レッドリガーレ 牡 ５６ 吉村 誠之助