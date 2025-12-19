アドマイヤクワッズ

◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順決定

　出走馬１４頭の枠順が１２月１９日決定した。

　デイリー杯２歳Ｓを制したアドマイヤクワッズ（牡２歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は７枠１２番からスタートする。サウジアラビアＲＣ勝ちのエコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）は３枠３番。新潟２歳Ｓを４馬身差で圧勝したリアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は８枠１３番に決まった。また、過去５年（２０年グレナディアガーズ、２２年ドルチェモア、２４年アドマイヤマーズ）で３勝を挙げる好調の１枠２番には、ホワイトオーキッド（牝２歳、栗東・藤原英昭厩舎、父キズナ）が入った。

　枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢はすべて２歳、斤量、騎手の順）。

＜１＞グッドピース　　　　牡　５６　西村　淳也

＜２＞ホワイトオーキッド　牝　５５　北村　友一

＜３＞エコロアルバ　　　　牡　５６　松山　弘平

＜４＞コスモレッド　　　　牝　５５　藤岡　佑介

＜５＞ストームサンダー　　牡　５６　岩田　康成

＜６＞タガノアラリア　　　牡　５６　フローレン・ジェルー

＜７＞コルテオソレイユ　　牡　５６　川田　将雅

＜８＞カヴァレリッツォ　　牡　５６　クリスチャン・デムーロ

＜９＞スペルーチェ　　　　牡　５６　三浦　皇成

＜１０＞ダイヤモンドノット　牡　５６　クリストフ・ルメール

＜１１＞カクウチ　　　　　　牡　５６　岩田　望来

＜１２＞アドマイヤクワッズ　牡　５６　坂井　瑠星

＜１３＞リアライズシリウス　牡　５６　津村　明秀

＜１４＞レッドリガーレ　　　牡　５６　吉村　誠之助