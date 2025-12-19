＜注目銘柄＞＝トランスＧＧ、２期ぶり黒字転換予想の創薬系ベンチャー ＜注目銘柄＞＝トランスＧＧ、２期ぶり黒字転換予想の創薬系ベンチャー

トランスジェニックグループ<2342.T>は急騰後の調整一巡から仕切り直しのタイミングをうかがう。同社は創薬研究支援ベンチャーで、マウスを使った遺伝子解析に強みを持つ。積極的なＭ＆Ａで収益を多角化させ、創薬支援以外の事業が業績全体の大きな割合を占めている。



２６年３月期は２期ぶり営業黒字転換を予想。上期時点で順調に黒字を積み上げており、進捗に懸念はない。株価は１１月後半に物色人気化し、２００円前後から５００円近い水準まで一気に上昇。その後反動安に見舞われたものの、足もと２３０円近辺に位置する７５日移動平均線をサポートラインに下げ止まりの気配をみせている。ここからの値動きが注視される。（イ）



