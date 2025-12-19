全身の健康状態がわかる「血液検査」の仕組みとは？受ける頻度や注意点を医師解説

血液検査は、わずか数mLの血液から全身の健康状態を把握できる優れた検査方法です。血球数や血液中の化学物質を測定することで、貧血や感染症、肝臓・腎臓の機能、糖尿病や脂質異常症、がんのリスクなど多岐にわたる情報が得られます。身体への負担が少なく短時間で実施できるため、医療現場では頻繁に活用されています。ここでは血液検査で何がわかるのか、そして受けるべきタイミングと頻度について詳しく解説します。

監修医師：

濱木 珠恵（ナビタスクリニック新宿）

血液検査の基本的な仕組み

【経歴】北海道大学医学部を卒業後、国立国際医療センターにて研修。虎の門病院、国立がんセンター中央病院で造血幹細胞移植の臨床研究に従事。都立府中病院、都立墨東病院での血液疾患診療を経て、2012年にナビタスクリニック東中野院長、2016年よりナビタスクリニック新宿院長に就任。貧血外来や女性内科などで女性の健康をサポート。【専門・資格・所属】血液内科、貧血、女性内科、内科一般日本血液学会 専門医日本内科学会 認定医

血液検査では、採取した血液から血球数や血液中の化学物質を測定します。わずか数mLの血液から多くの情報が得られるため、医療現場では頻繁に実施される検査の一つとなっています。

血液検査で何がわかるのか

血液検査では、血液中に含まれる細胞の数や種類、タンパク質、酵素、電解質、糖質、脂質、腫瘍マーカーなど多岐にわたる成分を測定します。これらの数値から、貧血や感染症の有無、肝臓や腎臓の機能状態、糖尿病や脂質異常症、がんのリスク、栄養状態などを評価することが可能です。

通常の健康診断では、10項目から20項目程度の基本的な検査が実施されます。症状や疑われる疾患に応じて、さらに詳細な項目が追加されることもあります。血液検査の利点は、身体への負担が少なく短時間で実施できる点です。採血による痛みは最小限であり、検査結果は数時間から数日で得られます。

血液は全身を巡っているため、局所的な疾患であっても血液成分に変化が現れることがあります。このため、血液検査は全身の健康状態を評価するスクリーニング検査として優れた特徴を持っています。ただし、すべての疾患を血液検査だけで診断できるわけではなく、他の検査と組み合わせて総合的に判断することが大切です。

検査を受けるタイミングと頻度

健康な方でも年に1回は定期的な血液検査を受けることが推奨されています。職場や自治体の健康診断では、基本的な血液検査が含まれていることが一般的です。40歳以上の方や、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病がある方は、より頻繁な検査が必要となる場合があります。

また、倦怠感が続く、体重が急激に変化した、息切れや動悸がある、黄疸が出たなどの自覚症状がある場合は、定期検査を待たずに医療機関を受診し血液検査を受けることが大切です。症状の原因を早期に特定することで、適切な治療を開始できる可能性が高まります。

検査前の注意点として、検査項目によっては空腹時の採血が必要になることがあります。特に血糖値や中性脂肪の測定では、食事の影響を避けるため10時間以上の絶食が求められる場合があります。水分摂取は通常問題ありませんが、事前に医療機関からの指示を確認しておくことをおすすめします。服用中の薬がある方は、検査前に医師や薬剤師に相談しておくと良いでしょう。

まとめ

血液検査は全身の健康状態を把握できる有用な検査です。血球系検査、生化学検査、その他の特殊検査により、貧血、感染症、肝臓・腎臓の機能異常、糖尿病、脂質異常症など多様な疾患の早期発見が可能となります。定期的な検査により症状が現れる前の段階で異常を捉え、適切な対処を行うことで、重篤な合併症を予防できる可能性があります。検査結果を正しく理解し、医師の指導のもとで生活習慣の改善や必要な治療を行うことが大切です。年に1回は血液検査を受け、ご自身の健康管理に役立ててください。

