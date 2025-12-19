¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Î¤ó¡ÈÈôÄ»¡É¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤ËÊ¹¤¯
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¤Î¤ó¡É¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ò¡¢Á´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ë·ë¾ë¾´°ì¤ÎºÆº§Áê¼ê¤Ç¡¢¾´ýÏ¢ÌÁÀìÌ³¤Î·ë¾ë¹á¤ò±é¤¸¤¿»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì
¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÈÈ×¾å¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¡£
¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë¡È¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË¡ÉÆ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£
¤µ¤é¤Ë±ü´Ó·°¤µ¤ó¡¢¿¹½¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¡¢À¾²¬ùþÇÏ¤µ¤ó¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
ÁÔÀä¤Ê²áµî¤òÊú¤¨¤¿Ìò¤É¤³¤í¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë
¤³¤Î¤Û¤É¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ë·ë¾ë¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤ÎºÆº§Áê¼ê¤Ç¡¢¾´ýÏ¢ÌÁÀìÌ³¤Î·ë¾ë¹á¤ò±é¤¸¤¿»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¤Ï¡¢ÈôÄ»¤Î¾´°ì¤Ø¤ÎÉü½²¤òÁË»ß¤¹¤Ù¤¯¼êÀÚ¶â¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐ¶É¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¾ï¤ËÈôÄ»¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¾´ý³¦¤Ë·¯Î×¤¹¤ëºÇ¶¯¤ÎÃË¡¦¶ä¼¡Ïº¤òÉã¤Ë»ý¤Á¡¢¸µ¾´ýÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡¦°ÂÆ£Å´ºØ¡ÊÀ¾²¬ÆÁÇÏ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç¾´ý¤ËÎå¤à¾©Îå²ñ°÷¤À¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢½÷Î®´ý»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áÅÙ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤ò´¢¤ê¾å¤²¡¢½÷À¤ò¼Î¤Æ¤ë³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏSNS¾å¤Ç¤â¡Ö¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡×¡Öµã¤±¤¿¡×¡Ö°¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³¸ý¡§¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉü½²·à¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃËÀÍ¥°Ì¤È¤µ¤ì¤ë¾´ý³¦¤ËÄ©¤à½÷À¤¿¤Á¤ÎÆ®¤¤¡£½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¡¢À¸¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¡ÈÄ©Àï¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬±é¤¸¤¿·ë¾ë¹á¤â¡¢¤«¤Ê¤êÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¾ðÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â³§¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ º£²ó¡¢¾´ý¤¬Âç¤¤Ê¥¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾´ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³¸ý¡§¾´ý¤Ë¤Ï¡¢µ¤°Â¤¯¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¿ÀÀ»¤Ê¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°»²²Ã¤·¤¿¾´ý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºîÉÊ¤Ç¤âÈ×¾å¤Ë´Ø¤ï¤ëÌòÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ð¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£ÈÓÅç±É¼£È¬ÃÊ¤Ë¶ð¤Î»Ø¤·Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ»Ø¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¶ð¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÈÓÅçÀèÀ¸¤Ç¤¹¤é¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¶ì¾Ð¤µ¤ì¤¿üþÈ×¾å¤ËÎ©¤Ä¶ðüþ¤ò¸«¤¿´ÆÆÄÊý¤ÎÉÔ°Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Îºî¤ê¾Ð´é¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾´ý¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¤ÎÂÐ¶É¤È¤â¤Ê¤ë¤È¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÈÌ¿·ü¤±¡É¤Î¾¡Éé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÃÎÎÏ¡¢ÂÎÎÏ¡¢Àº¿ÀÎÏ¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤Îµæ¶Ë¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë·È¤ï¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¿§¡¹¤ÊÂÐ¶É¤òÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ë¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¾¡¤Ä¤«¡¢Éé¤±¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¸¤¤ë¤«¡¢»à¤Ì¤«¡£¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¡¢·ë¾ë¹á¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤ËÅ»¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ä´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¾´ý¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¾´ý¤Ë¤Ï¡¢¾¡Éé¤¬¤Ä¤¤¤¿¸å¤Ë¸ß¤¤¤ò»¾¤¨¤¢¤¤¡¢¹â¤á¤¢¤¦¡Ö´¶ÁÛÀï¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÆÃÊÌ¤Ç¿ÀÀ»¤Ê¶¥µ»¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤Î¤ó¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÈÈôÄ»¡É¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³¸ý¡§ÈôÄ»¤Ï¡¢¾¡¤Á¿Ê¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤í¿´¿Ì¤¨¤ë°ì¶É¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤Ë¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤ó¤µ¤ó±é¤¸¤ëÈôÄ»¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¶²¤ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÆ©ÌÀ¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤ÊÎÏ¤òÃ¹¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ÎÌÜ¡¢ÈôÄ»¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËµïÂ³¤±¤ë¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë½Ö´Ö¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤¿¿ôÉÃ¤Î1¥«¥Ã¥È¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¤Î¿Í´Ö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢»þ´Ö¤äÏ«ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òµÍ¤á¹þ¤à¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¸½¾ì¤Î¿Í´Ö¤¬1¥«¥Ã¥È¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤È¡¢ÈôÄ»¤¬°ì¶É¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¶¦´¶¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡ »£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³¸ý¡§ÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤È¤Î¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥¿¡¼¤´¤Ã¤³¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ä¤Ï¡Ö»âÆ¸ÀèÀ¸¡×¤È¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹ë²÷¤Ç²æÐÖ¤Ç°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ë´é¤¬¥Ë¥ä¤±¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ËÜÅö¤ËÌÂÏÇ¤òÈï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£°¡¼¤¤´é¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´°ÇÔ¤Ç¤¹¡£±Ê±ó¤Î¥¤¥¿¥º¥é¾¯Ç¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»âÆ¸¤µ¤ó±é¤¸¤ë·ë¾ë¾´°ì¤Ï²ÉÌÛ¤Ç¡¢¾´°ì¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤Îüþ»¦µ¤üþ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤¢¤È¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â»âÆ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤Î¤ó¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³¸ý¡§Âè2ÏÃ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÈôÄ»¤Ë¼êÀÚ¶â¤òÅÏ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±«Í½Êó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÌ¸±«¤¬¹ß¤ê¤À¤·¤Æ¡£
»ß¤àµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤¯¡¢»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÅª¤ËÃæ»ß¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÞî±»±¤òº¹¤·¤Æ¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»±¤òº¹¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏÉ÷¤ËÀú¤é¤ì¤Æ¿¿²£¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·ë¶É¡¢Á´¿È¤ÇÌ¸±«¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï»±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥ó¤ÎºÇ¸å¡¢¼êÀÚ¶â¤ò¤Ð¤é»µ¤¯»þ¤Ë¤ÏÃÏÌÌ¤ËÂç¤¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î±«ÎÌ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤¬¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ç¡£¤·¤«¤âËÜÊª¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤ª¶â¤ÎÊý¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¡¢²¿¤È¤«±«¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢¿Ì¤¨¤ë»ÒÇ¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Î±«¤Ï¡¢ÈôÄ»¤Î¿´¾ð¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¶õÌÏÍÍ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
´¨¤µ¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ó¤µ¤ó¤ò¿´ÇÛ¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÎÉ¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢Å·¸õ¤Þ¤Ç¤âÌ£Êý¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤ó¤µ¤ó¤Î¡ÈÇÐÍ¥º²¡É¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤ó¤µ¤ó¡¢É÷¼Ù°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©
¨¡¨¡ ºÇ¸å¤ËËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³¸ý¡§¤ä¤Ï¤ê¡ÈÄ©Àï¡É¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈôÄ»¤ÎÉü½²·à¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁÔÀä¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤ä¡¢Âç¤¤¤Ê¤ëÄ©Àï¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ÏÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Å·ºÍ´ý»Î¡Ú¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¡Û¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÚÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡Û¡£
Êì¤È3¿Í¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢
¤¢¤ë»þ¾´°ì¤Ï2¿Í¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Êì¤ÈÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÈôÄ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊì¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢ÈôÄ»¤Ï¸ÉÆÈ¤Î¿È¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÈôÄ»¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¾´°ì¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¡¢Éü½²¤ò»î¤ß¤ëÈôÄ»¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿Þ¤é¤º¤â¾´ý¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ÈôÄ»¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¤¤¿¡¢¸µ´ý»Î¤Î¡ÚÆ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡Û¤Ï¡¢
¾´°ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ø±ï¤Î²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤Ë¡Ö¾´ý¤ÇÉü½²¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
ÈôÄ»¤Ï¡¢Æ£Æ²¤È¤½¤ÎÎø¿Í¡ÚÎé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¡Û¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢
Éü½²·×²è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ£Æ²¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡Ý¡Ý
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢
¾´°ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¾´ý³¦¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö·ë¾ë²È¡×¤ÎÂ¸ºß¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡¢¾´ý¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤È¼ÂÎÏ¤ÎÀ¤³¦¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÈôÄ»¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢
¡È»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡É¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
Éü½²¤ÎÀè¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ý¡Ý
¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù
¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸ URL¡§https://abema.tv/video/title/90-2038
¡ãÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¡ä
Âè1ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p11
Âè2ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p22
Âè3ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p33
Âè4ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p44
Âè5ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p55
Âè6ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p66
Âè7ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p77
Âè8ÏÃURL¡§https://abema.tv/video/episode/90-2038_s1_p88
¥¥ã¥¹¥È¡§
¤Î¤ó
Æ£ÌÚÄ¾¿Í
ÁÒ²Ê¥«¥Ê
±ü´Ó·°
¿¹½¥ÅÍ
ÌÄ³¤Í£
¡¦
À¾²¬ùþÇÏ
¡¦
»³¸ý¼ÓÌï²Ã
ÃæÂ¼»âÆ¸
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¡¾ ´ë²è: ÈªÃææÆÂÀ
¡¾ µÓËÜ: ¹ÓÌÚºÈ¿Î¡¿ÀÐÅÄ¹äÂÀ¡¿»³´ßÀ»ÂÀ
¡¾ ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼: ¾®ÎÓÃè¡¿Ý¯°æÍº°ì¡¿½ÂÃ«±Ñ»Ë
¡¾ ´ÆÆÄ: »³´ßÀ»ÂÀ¡¿ÄØËÜ·Ä¼¡Ïº
¡¾ À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó: ¥½¥±¥Ã¥È
¡¾ À½ºîÃøºî: ABEMA
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¸ø¼° SNS
¸ø¼°X¡§https://x.com/abema_drama
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/abema_drama_missking
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@abema_drama_missking
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@drama_ABEMA
