10時の日経平均は468円高の4万9470円、アドテストが96.27円押し上げ 10時の日経平均は468円高の4万9470円、アドテストが96.27円押し上げ

19日10時現在の日経平均株価は前日比468.68円（0.96％）高の4万9470.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1245、値下がりは291、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を96.27円押し上げている。次いで東エレク <8035>が86.24円、ＳＢＧ <9984>が86.24円、フジクラ <5803>が19.22円、リクルート <6098>が14.64円と続く。



マイナス寄与度は17.21円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が6.35円、任天堂 <7974>が5.18円、アステラス <4503>が4.93円、大和ハウス <1925>が2.64円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、銀行、保険、機械と続く。値下がり上位にはその他製品、水産・農林、海運が並んでいる。



※10時0分0秒時点



株探ニュース

