アメリカの首都ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」の名称が、「トランプ・ケネディ・センター」に改められることになりました。

ホワイトハウスのレビット報道官は18日、「X」に投稿し、首都ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」の理事会が、施設の名称を「トランプ・ケネディ・センター」に改めることを決議したと明らかにしました。

「ケネディ・センター」はケネディ元大統領を記念して名付けられたオペラハウスやコンサートホールなどが入る複合文化施設で、レビット氏は理事会が「トランプ氏のこの1年間で果たした施設の保存への驚異的な業績」を称え、全会一致で名称の変更を決めたと説明しています。

公式ウェブサイト上では、すでに表記が「トランプ・ケネディ・センター」に変更されたことが確認できます。

アメリカ トランプ大統領

「光栄に思います。非常に権威のある理事会で、国内で最も著名な方々が集まっています。ですから驚き、光栄に思いました。我々は施設を救っているのです」

トランプ氏は名称の変更について「驚いた」と話しましたが、今年2月に自ら施設の理事長に就任し、これまでは超党派で構成されていた他の理事も自らの側近で固めています。そのため、名称の変更も、理事たちがトランプ氏の意を汲んで行ったものとみられています。