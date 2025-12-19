¶ÌÀîÅ°»á¤ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬¹â»Ô¼óÁêÈ¯¸À½ä¤ê¥Ð¥È¥ë¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ë¶ÌÀî»á¡ÖËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×Ë¬Æü¼«½Í¤Ç´Ñ¸÷¶È¤ËÂÇ·â¤Ç
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤¬£±£¹ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëË¬Æü¼«½Í¸Æ¤Ó¤«¤±¤«¤é£±¥«·î·Ð²á¤·¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤«¤é£±¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£ÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾ÃÈñ¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö£±Ãû£·£¹£°£°²¯±ß¡£¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¿ÍµÒ¤ÏÇã¤¤Êª¤Î¾ÃÈñ³ÛÂ¿¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢£µ£¸£°£°²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ã¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬´ú¿¶¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ¡£Í¢½Ð¤Ç²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ã¤ÆÍ¢½Ð¤ÈÆ±¤¸¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³°²ß¤òÆüËÜ¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£À¯ÉÜ¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶È¼Ô¤ÎÊý¤ÏÅê»ñ¤ò¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤Çº£¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡££²Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£ÁíÍý¤Î¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤Ç¡£¤³¤ì¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡£Ã¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤âÍ¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¡¢ÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð¡£ÃûÃ±°Ì¤ÎÂ»¼º¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï£±Ç¯¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÆüÃæ¤Î´Ø·¸¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤Ë£³Ç¯¤È¤«¡¢Ä¹¤¤¤È£¶Ç¯¤«¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅÝ»º¤À¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï£É£Æ¤Î²áÄø¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î³Ð¸ç¤â¤Ê¤¤¤È¡¢ËÍ¤ÏµÕ¤ËÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¤ÎÂ¾¹ñ¤«¤é¤ÎÍÞ»ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£À¯ÉÜ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ïµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤«¤µ¤º¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£Àµ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤é¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤ª¤·¤Þ¤¤¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡£º£¤Þ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¤º¤Ã¤È¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¢¤¢¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¡£´±Î½¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿ÅúÊÛ¤Ë¤Ï¤¢¤ìÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÁíÍý¤¬¼«Ê¬¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¹ñ²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼çÄ¥¡£°ìÌÐ¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤òÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈºÆ¤ÓÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌÐ¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâ¼ûÍ×¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¡×¤È¾ù¤é¤º¡£ºÇ¸å¤Ï±©Ä»¥¢¥Ê¤¬¡Ö£±¹ñ¤ËÍê¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤éÊ¬»¶¤âÉ¬Í×¡£¤¢¤È¤ÏÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤¿¿§¡¹°ã¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È°ú¤¼è¤ê¡¢¥Ð¥È¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£