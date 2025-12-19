¿åÆâÌÔ¡¢Á°¿È¤«¤é28Ç¯MCÌ³¤á¤¿¥Æ¥ì¶Ì¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º±þ±çÈÖÁÈ¡ÖREDS TV GGR¡×Â´¶È¡¡
¥Æ¥ì¥Óºë¶Ì¡Ê¥Æ¥ì¶Ì¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼J1±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î±þ±çÈÖÁÈ¡ÖREDS TV GGR¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤ÎMC¤ò2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë7·î12Æü¤ÎÂè1²ó¤«¤éÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡¢¸µ±ºÏÂFW¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿åÆâÌÔ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Á°¿È¤ÎÈÖÁÈ¡ÖGo¡ªGo¡ª¥ì¥Ã¥º¡×¤Ç¤â¡¢98Ç¯4·î3ÆüÊüÁ÷²ó¤«¤éÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢28Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Î´é¤À¤Ã¤¿¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦Í¿ô¤ÎJ¥ê¡¼¥¬¡¼Ì¾ÊªMC¤¬ÈÖÁÈ¤òµî¤ë¡£
¿åÆâ¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Î©°°¹âÂ´¶È¸å¤Î91Ç¯¤Ë»°É©¼«Æ°¼Ö¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢Íâ92Ç¯¤«¤é¼Ò°÷Áª¼ê¤È¤·¤Æ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ËÆþÃÄ¡£J¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿93Ç¯¤Ï¡¢ÃìÃ«¹¬°ì¤äÊ¡ÅÄÀµÇî¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÉé½ý¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢NICOS¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÂè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£95Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3µ¨¤Ç¥ê¡¼¥°Àï48»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢10ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£96Ç¯¤ËJFL¤Î¥Ö¥é¥ó¥á¥ëÀçÂæ¡Ê¸½J2¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Íâ97Ç¯¤Ç°úÂà¡£°úÂà¸å¤Ï¡ÖGo¡ªGo¡ª¥ì¥Ã¥º¡×¡ÖREDS TV GGR¡×¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢±ºÏÂ¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â°¦¤ò»ý¤Á¡¢»þ¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤Ç¼¸Ó£¡Ê¤·¤Ã¤¿¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥Ö¤Î¾ðÊó¡¢Áª¼ê¤ÎÀ¼¤ò»ëÄ°¼Ô¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¿åÆâ¤ÎÂ´¶È¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë19ÆüÊüÁ÷²ó¤ÎÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ½ª¤Î½Ð±é¤Ï¡¢26Æü¸á¸å11»þ¤«¤éÊüÁ÷¤ÎÇ¯ËöÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖREDS TV GGR¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à2025¡×¤È¤Ê¤ë¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
ºÊ¤Î¾®ÁÒ¹°»Ò¡Ê51¡Ë¤â¡¢24Ç¯12·îËö¤Ç27Ç¯¡¢ºßÀÒ¤·¤¿TBS¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¸å¡¢¿åÆâ¤â¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢¡¿åÆâÌÔ¡Ê¤ß¤º¤¦¤Á¡¦¤¿¤±¤·¡Ë1972Ç¯¡Ê¾¼47¡Ë11·î19Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£7ºÐ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¿ÀÆàÀî¸©Î©°°¹â3Ç¯¼¡¤ËÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡£2²óÀï¤Ç¤Ï¶¯¹ë¤ÎÀ¶¿åÅì¹â¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤òÇË¤ë·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¡¢Âç²ñÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£°úÂà¸å¤Î05Ç¯4·î14Æü¤Ë¾®ÁÒ¤È·ëº§¤·¡¢08Ç¯3·î¤ËÄ¹½÷¡¢12Ç¯5·î¤Ë¼¡½÷¡¢18Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¡£170¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿O¡£
¢¡¡ÖREDS TV GGR¡×1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë4·î¤Ë¥Æ¥ì¶Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖGo¡ª¡¡Go¡ª¡¡¥ì¥Ã¥º¡×¤¬¡¢02Ç¯7·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£22Ç¯7·î¤ËÊüÁ÷1000²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤ä¥æ¡¼¥¹¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤äÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¼èºà¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£