今季セ・リーグの最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した巨人・大勢は、シーズンの球団新記録となる54HPを記録した。そこで各球団のシーズン最多HP記録者が誰なのか見ていきたい。

中日はNPB歴代最多シーズンHPの記録を持つ2010年に59HPをマークした浅尾拓也、阪神も2007年に55HPを記録した久保田智之、ヤクルトも2021年に53HPを記録した清水昇と巨人の大勢を合わせると、セ・リーグは4球団で50HP以上がシーズンの球団記録となっている。

一方のパ・リーグは指名打者制が採用されていることもあり、先発投手が長いイニングを投げる傾向もあってか、シーズン50HP以上を記録した球団は日本ハムのみ。それも2012年の増井浩俊の50HPと10年以上前の記録だ。

楽天は球団創設からシーズン40HP以上を記録したリリーフ投手はおらず、2015年にハーマンがマークした36HPが球団のシーズン最多HPととなっている。

【各球団のシーズン最多HP投手】

▼ 阪神

55 久保田智之（2007年）

▼ DeNA

42 伊勢大夢（2022年）

▼ 巨人

54 大勢（2025年）

▼ 中日

59 浅尾拓也（2010年）

▼ 広島

42 ジャクソン（2016年）、島内颯太郎（2023年）

▼ ヤクルト

53 清水昇（2021年）

▼ ソフトバンク

46 岩嵜翔（2017年）

▼ 日本ハム

50 増井浩俊（2012年）

▼オリックス

49 平野佳寿（2011年）

▼楽天

36 ハーマン（2017年）

▼西武

42 増田達至（2015年）

▼ ロッテ

43 益田直也（2012年）