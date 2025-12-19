「40までにしたい10のこと」年末イッキ見SP決定 全12話＆特番再放送・未公開映像＆秘蔵メイキングも配信
【モデルプレス＝2025/12/19】俳優の風間俊介が主演を務め、2025年7月4日から9月19日まで放送されたテレビ東京系「40までにしたい10のこと」が、12月29日深夜から2026年1月1日朝4時にかけて、“年末イッキ見スペシャル”として再放送決定。全12話に加えて、9月24日に放送された特別番組も再度放送される。
【写真】風間俊介、イケメン俳優からバックハグ
本作の原作は、累計発行部数100万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした同名漫画、マミタ氏の「40までにしたい10のこと」（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。主人公の40歳目前の枯れた上司・十条雀（風間）とアラサーのクールな高身長イケメン部下・田中慶司（庄司浩平）が織りなす、年齢、立場も超えて育まれる大人のオフィスラブストーリーで、放送当時は毎話SNSでトレンド入りを果たし、感情を揺さぶる名シーンや心に残るセリフの数々にが話題に。放送終了後もロケ地への“聖地巡礼”をしたり、SNSに熱い感想コメントの投稿が続いたりと、ファンの熱量がいまだ冷めやらぬ状態だ。
そんな本作全12話と特別番組が、年末年始に再放送。さらに、放送後は未公開映像＆秘蔵メイキングを追加した特別版をTVerで見逃し配信。放送・配信された特別番組や、今後発売されるBlu-ray＆DVD BOXには収録されていない内容を多数含むほか、スタッフが泣く泣くカットした未公開本編映像や秘蔵メイキングを加えた、ここでしか見られないメイキング映像となっている。ナレーションは田中颯を演じた平井亜門と、宇多川茜を演じた高山璃子が意気の合った掛け合いを交えつつ務める。キャスト同士の微笑ましいやりとりや、作品作りの裏側など、見どころ盛りだくさんの映像となる。（modelpress編集部）
・第1話〜第5話：12月29日（月）深夜1時45分〜4時00分
・第6話〜第11話：12月30日（火）深夜1時40分〜4時30分
・第12話・特別番組「大ヒット記念！「40までにしたい10のこと」全リスト裏も表も公開スペシャル」：2026年1月1日（木）朝4時00分〜5時00分
1.タコパ編
2.シーパラ編
3.デパ地下ケーキ編
4.ヤバい枕編
5.パフェ編
◆ドラマ「40までに」年末イッキ見スペシャル決定
◆「40までにしたい10のこと」年末全話イッキ見スペシャル詳細
◆TVer配信限定「“まぼろし”の未公開映像＆秘蔵メイキング」詳細
