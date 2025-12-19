【しまむらの990円】が強すぎる！ マニアも驚きの「破格アイテム」が見逃せないッ！

プチプラでトレンドアイテムが手に入る【しまむら】で、見逃せないのは「破格アイテム」！ デイリーに使えるアイテムがお得に手に入るチャンスです。今回は、大人可愛いママコーデを提案するしまむらマニアの@aiii__13kさんがゲットした「破格アイテム」にフォーカス。マンネリしがちな冬コーデの即戦力になりそうなアイテムは、完売前に早めのチェックを！

コスパ高すぎ！？ 上品ベロアワンピ

【しまむら】「2WAYベロアOP」\1,089（税込）

しっとりとした光沢感がシーズンムードを誘う、高見え感満載のベロアワンピース。Uネックとクルーネックの前後2WAYで着られる優秀アイテムです。とろみのあるベロア素材は縦ラインを強調して、スタイル良く楽しめそうなのも嬉しいポイント。シンプルで幅広く着回せるデザインなので、@aiii__13kさんも「マジでほんとに買い！」と絶賛するほどお気に入りの様子。

コーデのアクセントになる襟配色ニットトップス

【しまむら】「リブハイショクエリPO」\990（税込）

大人女性も取り入れやすい、襟の配色デザインが魅力のトップス。シンプルながらしゃれ感があり、一枚でコーデのおしゃれ度を底上げできそうです。シルエットはタイトすぎないので身体のラインを拾いにくく、リブ編みの表情がスッキリ見えに貢献。シンプルなワンツーコーデで映えるのはもちろん、インナーとして着回すのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。