バッグにつけたマスコットを「ちょうだい！」「えっ」見知らぬ子にねだられ困惑。続く『母親の言葉』に絶句

最近自分のバッグにぬいぐるみのマスコットをつけている人が多いですよね。お気に入りのマスコットとお出かけすると気分も上がりますし、同じキャラクターが好きな人と会話が弾むこともあるでしょう。今回はそんなマスコットが原因で、まさかのトラブルに巻き込まれた経験のある筆者の知人、Tさんのお話です。バッグにつけたマスコットは、公の場では思わぬトラブルの原因になることもあるのかもしれません……。

バッグにつけたマスコット

Tさんは当時、彼氏にプレゼントされた好きなキャラクターのマスコットを2つバッグにつけていました。

そのマスコットはかわいいぬいぐるみで、少し大きめなこともあってバッグにつけると目立ちますが、Tさんは大好きなキャラクターなのでとても気に入っています。

ある日Tさんは雑貨屋さんに買い物に出かけました。



「ん？」



店内を見てまわっていると、ふいに後ろからバッグを引っ張られる感覚があり、Tさんは後ろを振り向きました。



「えっと……何ですか？」



振り向くと、5歳くらいの知らない女の子がTさんのバッグについているマスコットを強く握りしめているのがわかりました。



「これかわいい！ ちょうだい！」



「え！？」



Tさんはいきなりマスコットをねだられてビックリ。しかし女の子の後ろに、商品を見ている母親らしき女性がいたので、「人のものをほしがるんじゃない」と止めてくれるかと思いました。

しかし女の子の様子に気づいた母親が発したのは、まさかの言葉だったのです。