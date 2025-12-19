ご飯の時間が近づき、お腹が空いた猫ちゃんにおねだりされるおじいちゃん。ふたりの微笑ましい姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は47万回を超え「ニコニコしながら見ちゃいました」「穏やかな光景で和みました」「猫ちゃん幸せだねぇー」といったコメントが集まっています。

ご飯おねだり猫ちゃんとやさしいおじいちゃん

TikTokアカウント「猫たちとおじい」に投稿されたのは、猫ちゃんとおじいちゃんのほのぼのとしたやり取りです。ソファに座るおじいちゃんの前にいるのは猫のメイちゃん。メイちゃんを見たおじいちゃんはすぐに「ご飯？」と声をかけたのだそう。メイちゃんが何を伝えたいのかすぐにわかるようです。

メイちゃんは「ニャーン」と可愛く鳴き、しっぽをゆらゆら動かしてアピール。ご飯の時間には早かったものの、メイちゃんは諦めません。じーっとおじいちゃんを見つめておねだりしていたところ、このあと、おじいちゃんからご飯をもらえたそうです。メイちゃんとおじいちゃんの幸せな日常の一コマでした。

おじいちゃん大好きな猫ちゃん

おじいちゃんは猫ちゃんたちにご飯をあげたり、トイレ掃除をしたり、お世話を全部しているそうです。そのため、猫ちゃんたちはおじいちゃん子なのだそう。メイちゃんはおじいちゃんの布団の中に入っていることもあるそうですが、メイちゃんがいるのを知らなかったおじいちゃんに踏まれてしまったこともあったそうです。

幸せな関係

メイちゃんのご飯のおねだりは毎日行われているのだそう。動画では甘える姿が可愛いメイちゃんでしたが、すぐにご飯がもらえないとおじいちゃんの鼻を噛むこともあるそうです。メイちゃんは言葉を理解していて「ご飯あげようか」とおじいちゃんが話すと幸せそうな表情になるのだそう。メイちゃんとおじいちゃんの愛情に満ちた温かく幸せなやり取りでした。

投稿には「猫って年寄り好きだよね。ゆっくりした動作や言葉遣い、無理強いしないところに惹かれるのかな」「これは現代社会に必要な動画だと思う…めちゃくちゃ平和…」「なんでお年寄りって猫と会話できるんでしょう」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「猫たちとおじい」では、猫のメイちゃんやチョロちゃんの日常、おじいちゃんとの交流の様子が投稿されています。

