福山雅治、音楽界の巨星とのコラボ秘話明かす「最強のバディを組ませてほしい」
アーティストで俳優の福山雅治が18日、都内で行われた『映画ラストマン -FIRST LOVE-』ワールドプレミア舞台挨拶に登壇し、B’zの稲葉浩志とタッグを組んだ主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」の経緯を説明した。イベントには、大泉洋、永瀬廉（King ＆ Prince）、今田美桜、月島琉衣、寛一郎、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二（Snow Man）、平野俊一監督も参加した。
【写真】福山雅治＆大泉洋の爆笑トークで会場を盛り上げる
本作は、2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン-全盲の捜査官-』の劇場公開版。事件を必ず終わらせる最後の切り札=“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見（福山）と、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉）が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。
登壇時、福山が作曲・編曲・プロデュースを行い、B’zの稲葉浩志が作詞を担当した映画の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」が流れると、福山は「いよいよこの映画が始まるんだなと実感しました」と感無量な表情を浮かべる。
このコラボについて福山は「最初は難しいかなと思っていたんです」と半信半疑だったことを明かすと「僕の中にいる皆実さんが『稲葉さんにお願いしてみましょう』と声がけしてくれたような気がします。そうでなければ言えなかった」と心情を説明。その声がけに稲葉が「快諾してくださった」というと、福山は「（大泉演じる）護道さんとバディを組んだように、音楽でも稲葉さんと最強のバディを組ませてほしいと思っていたので、実現できて嬉しいです」と経緯を説明していた。
福山は、物語でタッグを組む大泉とは撮影中もずっと仲睦まじかったようで、木村が「現場では大泉さんが福山さんのモノマネをしながらスタッフさんに色々なものを頼んでいて。『なんで福山さんのモノマネで頼むの？』と聞いたら、『福山さんで言ったほうが、みんなが優しいから』って。それを福山さんがニコニコ温かい目で見ているんです」という微笑ましいエピソードを明かすと、敵対する役で登場する寛一郎も「僕は悪役として参加しているので、あまりお二人とも仲良くできなかったのですが、現場では衝立の向こうで二人がずっとイチャイチャしていて、素晴らしい現場だなと思っていたんです」と語り、会場を笑いに包み込んでいた。
『映画ラストマン-FIRST LOVE-』は12月24日公開。
完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』はTBS系にて12月28日21時公開。
本作は、2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン-全盲の捜査官-』の劇場公開版。事件を必ず終わらせる最後の切り札=“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見（福山）と、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉）が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。
登壇時、福山が作曲・編曲・プロデュースを行い、B’zの稲葉浩志が作詞を担当した映画の主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」が流れると、福山は「いよいよこの映画が始まるんだなと実感しました」と感無量な表情を浮かべる。
このコラボについて福山は「最初は難しいかなと思っていたんです」と半信半疑だったことを明かすと「僕の中にいる皆実さんが『稲葉さんにお願いしてみましょう』と声がけしてくれたような気がします。そうでなければ言えなかった」と心情を説明。その声がけに稲葉が「快諾してくださった」というと、福山は「（大泉演じる）護道さんとバディを組んだように、音楽でも稲葉さんと最強のバディを組ませてほしいと思っていたので、実現できて嬉しいです」と経緯を説明していた。
福山は、物語でタッグを組む大泉とは撮影中もずっと仲睦まじかったようで、木村が「現場では大泉さんが福山さんのモノマネをしながらスタッフさんに色々なものを頼んでいて。『なんで福山さんのモノマネで頼むの？』と聞いたら、『福山さんで言ったほうが、みんなが優しいから』って。それを福山さんがニコニコ温かい目で見ているんです」という微笑ましいエピソードを明かすと、敵対する役で登場する寛一郎も「僕は悪役として参加しているので、あまりお二人とも仲良くできなかったのですが、現場では衝立の向こうで二人がずっとイチャイチャしていて、素晴らしい現場だなと思っていたんです」と語り、会場を笑いに包み込んでいた。
『映画ラストマン-FIRST LOVE-』は12月24日公開。
完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』はTBS系にて12月28日21時公開。