風間俊介×庄司浩平『40までにしたい10のこと』年末に一挙再放送 “まぼろし”の未公開映像＆秘蔵メイキングも配信予定【詳細あり】
テレビ東京は29日から2026年1月1日にかけて、風間俊介＆庄司浩平による大ヒットドラマ『40までにしたい10のこと』を一挙再放送する。
【画像】ラフな雰囲気で談笑する風間俊介＆庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。
7月4日から9月19日まで全12話を放送。当時は毎話SNSでトレンド入りを果たし、感情を揺さぶる名シーンや心に残るセリフの数々に、「この関係、見守るしかない」、「感情がジェットコースター」、「毎週泣かされている」と多くの反響を呼んだ。
そんな本作全12 話と、9月24日に放送した特別番組を、29日深夜から26年1月1日午前4時にかけて一挙再放送することが決定。さらに、放送後は未公開映像＆秘蔵メイキングを追加した特別版をTVerで見逃し配信する。放送・配信した特別番組や、今後発売されるBlu-ray＆DVD BOXには収録されていない内容を多数含むほか、スタッフが泣く泣くカットした未公開本編映像や秘蔵メイキングを加えた、ここでしか見られないメイキング映像となっている。ナレーションは田中颯を演じた平井亜門と宇多川茜を演じた高山璃子が意気の合った掛け合いを交えつつ務める。
■『40 までにしたい10 のこと』年末全話イッキ見スペシャル詳細
第1話〜第5話：12 月29日（月）深夜1時45分〜4時00分
第6話〜第11話：12月30日（火）深夜1時40分〜4時30分
第12 話・特別番組 『大ヒット記念！「40 までにしたい10 のこと」全リスト裏も表も公開スペシャル』：2026年1月1日（木）朝4時00分〜5時00分
■TVer配信限定「“まぼろし”の未公開映像＆秘蔵メイキング」詳細
1.タコパ編
2.シーパラ編
3.デパ地下ケーキ編
4.ヤバい枕編
5.パフェ編
