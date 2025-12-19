貴重な映像…ゴルフ「イ ボミスペシャル」放送・無料配信 「まじか！」「おいくら払えばいいですか？」
プロゴルファー のイ・ボミが、21日放送のテレビ大阪『武井壮のゴルフバッグ担いでください』（毎週日曜 前10：00）に登場する。
【動画】貴重な映像…イ・ボミが本気を出した 『武井壮のゴルフバッグ担いでください』過去回（全編）
タレント・武井壮が毎回、トッププロキャディーなどの講師を迎え、豪華ゲストゴルファーとともにラウンドしながらプロの一流コースマネジメント術を学ぶ、新感覚のゴルフ番組。
4週連続「イ ボミスペシャル」を届けており、今回は3週目。2年連続賞金女王に輝いたイ・ボミが、その技とマネジメントを惜しみなく披露。あまり人を指導したり、レッスン動画を撮影したりすることがなかったというだけに、貴重な映像となる。
さらば青春の光・東ブクロも登場し、イ・ボミに対して「すごいクリーンな芸人です」とまさかの自己紹介。続けて、すかさず「ネットとかはあまり見ないでください」とごまかし、武井やプロキャディーたちも大爆笑。
まずはティーショット。イ・ボミは、武井、東ブクロそれぞれのティーショットを見た後、それぞれの癖と修正点をアドバイス。すると2人とも見違えるようなスーパーショットになり、武井が「まじか！」と驚けば、東ブクロは「おいくら払えばいいですか？」と感動する。
TVerで見逃し配信。さらに、公式YouTubeチャンネルでも視聴可能。1週目・2週目が配信されている。
