元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が、18日に自身のインスタグラムを更新。日本プロスポーツ大賞授与式典の司会を務めたことを報告した。

中川アナは「第55回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞授与式典 司会進行を登坂淳一さんと務めさせていただきました」と報告。

続けて「登坂さんはNHKの先輩でもあり、いまは同じホリプロ所属の先輩アナウンサー お会いできたのは初めてだったんですが安心感がすごすぎて・・・！なんだかちょっと懐かしい気持ちにもなりながらのとても光栄なひとときでした」とつづった。

さらに「そして元新体操日本代表の坪井保菜美さんとも再会できて先日のトラジ杯に続き、うれしかったです！またごはんもご一緒できたらいいな。様々な式典に携わらせていただけて幸せな年末です。アナウンサーとしてのお仕事のクオリティもレベルアップしていけるよう勉強を重ねていきます」と抱負を語った。

中川アナはデコルテがすっきり見え、二の腕と足元に透け感のある豪華なワンピース姿を投稿。

この投稿にフォロワーからは「お姫さまだ 可愛い〜」「とっても綺麗 青のドレスが似合っててプリンセスみたいですね 安奈さん」「今日も素晴らしいですね 綺麗です」とコメントが寄せられている。