今やファンも耳が欲しがっているのかもしれない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月18日の第1試合に出場した渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が東4局にツモアガリ。この時の「ツモ」のかわいい発声について、ファンの間でどう聞こえたかが話題になるシーンがあった。

【映像】ちゅも？ツモ？日向藍子のかわいい発声シーン

日向といえば、明るい笑顔とキャラクターで周囲の雰囲気も和ませ、楽しくすることで知られるコミュニケーション能力抜群の人気雀士。試合中は、普段よりも声がかわいらしくなることでも有名で、ファンもコメント欄にリーチであれば「りぃち」、ポンであれば「ぽぉん」などと、ひらがなにして表現することが多い。その中でも、最も有名なのがツモを「ちゅも」と表現するケースだ。

東4局2本場、3100点持ちのラス目から反撃を狙った日向は、まずはトップ目に立つKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）の親を流し、自分に親番を持ってくることを目指すと8巡目にテンパイ。セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）からリーチが入っているところをかいくぐり、9巡目に2筒を引いてツモアガリ。中・赤の2000点（＋600点、供託1000点）をゲットした。

この時、日向は普段よりもいくらかクリアにツモの発声をしたが、コメント欄では待ってましたとばかりに「ちゅも」の書き込みが殺到。ただ、その中でも「ちゅもじゃなかった！？」「今のはツモって言ってた」といった意見も見られるなど、話題になっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

