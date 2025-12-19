ナポリがスーペルコッパ決勝へ！ ホイルンドとD・ネレスが得点、前回王者のミランを下す
スーペルコッパ・イタリアーナ準決勝が18日に行われ、ナポリとミランが対戦した。
スーペルコッパ・イタリアーナは、昨季のセリエA1位と2位のチーム、そしてコッパ・イタリア王者と準優勝チームの計4チームによって争われる。18日は昨季のセリエA覇者のナポリと、前回王者でありコッパ・イタリアの準優勝チームであるミランが激突した。
試合は39分にスコアが動く。ハーフウェイライン付近でボール奪取に成功したナポリは、スコット・マクトミネイが左サイドのレオナルド・スピナッツォーラに展開。そのスピナッツォーラからボックス内でパスをもらったラスムス・ホイルンドは、相手選手を背負いながらも反転からゴール前のスペースにボールを送ると、抜け出してきたダヴィド・ネレスが押し込んだ。
先にリードを奪ったナポリは63分、センターサークルの左横からスピナッツォーラが縦にパスを通すと、ホイルンドがボックス内左に侵入。相手選手にマークされながらも、角度のないところから左足でゴールファーサイドに流し込んだ。
試合はこのまま終了し、ナポリが2−0でミランに勝利。スーペルコッパ・イタリアーナ決勝へと駒を進めた。なおナポリは、ボローニャとインテルの勝者と決勝で対戦する。
【スコア】
ナポリ 2−0 ミラン
【得点者】
1−0 39分 ダヴィド・ネレス（ナポリ）
2−0 63分 ラスムス・ホイルンド（ナポリ）
スーペルコッパ・イタリアーナは、昨季のセリエA1位と2位のチーム、そしてコッパ・イタリア王者と準優勝チームの計4チームによって争われる。18日は昨季のセリエA覇者のナポリと、前回王者でありコッパ・イタリアの準優勝チームであるミランが激突した。
試合は39分にスコアが動く。ハーフウェイライン付近でボール奪取に成功したナポリは、スコット・マクトミネイが左サイドのレオナルド・スピナッツォーラに展開。そのスピナッツォーラからボックス内でパスをもらったラスムス・ホイルンドは、相手選手を背負いながらも反転からゴール前のスペースにボールを送ると、抜け出してきたダヴィド・ネレスが押し込んだ。
試合はこのまま終了し、ナポリが2−0でミランに勝利。スーペルコッパ・イタリアーナ決勝へと駒を進めた。なおナポリは、ボローニャとインテルの勝者と決勝で対戦する。
【スコア】
ナポリ 2−0 ミラン
【得点者】
1−0 39分 ダヴィド・ネレス（ナポリ）
2−0 63分 ラスムス・ホイルンド（ナポリ）