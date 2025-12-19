庵野秀明総監修「エヴァ」新作短編アニメが公開へ　30周年フェスで世界初披露

「エヴァンゲリオン」シリーズ初となる、30周年フェスイベント「EVANGELION:30+；」において、「STAGE AREA」での上映が告知されていた「特別映像」。

12月18日、その内容が約13分の新作短編アニメーションであることが発表されました。

■ シリーズ初のフェスイベント「EVANGELION:30+；」

「EVANGELION:30+；」は、2025年でTVアニメ放送30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズ初のフェスイベント。

2026年2月21日から23日の3日間にわたって、横浜アリーナで開催されます。会期中は会場を「EVA EXTRA 30」と「STAGE AREA」の2つに分割し、「エヴァ」シリーズの“これまで”と“これから”を表現するさまざまな企画が用意されているとのことです。

■ 新作アニメーションのタイトルは「エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行」

今回「STEAGE AREA」にて上映される、約13分の新作短編アニメーションのタイトルは「エヴァンゲリオン放送30周年記念特別興行」。

アニメーションの企画・脚本・総監修は庵野秀明氏、監督は「シン・エヴァンゲリオン劇場版」にて作画監督を担当した浅野直之氏がつとめます。

そのほかこれまでシリーズの制作に携わってきた鶴巻和哉氏、樋口真嗣氏、轟木一騎氏が監修としてクレジットされています。

シリーズを手掛けるスタジオカラーの公式Xアカウントの1つ「(株)カラー 2号機」も18日、「エヴァンゲリオン」公式Xの告知を引用する形で「過日、シン・エヴァ特典映像以来の台詞収録がありました」とコメント。あわせて今回の新作短編アニメーションの台本と思しき冊子の画像を投稿しています。

アニメーションの上映は、各日ともに1日1度のみ。世界初披露の会場限定映像となっているとのことです。

