All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2025Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤À¤È»×¤¦É×ÉØ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃ«¸ý¾´¸çÁª¼ê¤È¥â¥Ç¥ë¤ÎÀôÎ¤¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢6·î25Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÃ«¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Î¥¤¥±¥á¥óÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃ«¸ýÁª¼ê¤ÈÌó10Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄ¹¤¤¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØOggi¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë2¿Í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¸òºÝÃæ¤«¤éÈþÃËÈþ½÷¤ÈÏÃÂê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´éÌÌÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤¤É×ÉØ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÎÈþ½÷¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢³¨¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î10Æü¤Ë·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¤·¡¢Ç¯¤Îº¹11ºÐ¤Î°Û¿§¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤ÏÀ¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ø¥Ë¥³¥é¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¸å¡¢ÇÐÍ¥¤ËÅ¾¿È¡£¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤«¤é¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶âÈ±¤ËÀÖ¤¤°áÁõ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢180cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÈÇî¼±¤Ö¤ê¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯ÃÎÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤â¤ªÈþ¤·¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤ÏÈþ¿Í½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤ÇÈþÃËÈþ½÷É×ÉØ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤·¡¢ÃÎÅª¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÈþ¿ÍË×Æþ·¿½÷Í¥¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
