好き＆行ってみたい「山形県のイルミネーション」ランキング！ 2位「鶴岡冬まつり 大宝館ライトアップ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
冬の夜空を彩るイルミネーションは、見るだけで心が弾む特別な時間。どの県の光景が人々の心をときめかせ、足を運びたくさせるのでしょうか？今年の冬、おすすめのイルミネーションスポットをランキング形式でご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたいイルミネーションに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「山形県のイルミネーション」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「レトロな洋風建築が雪景色の中で幻想的に浮かび上がり、歴史と光が調和した美しい景色を堪能できるから」（30代男性／滋賀県）、「雪深い鶴岡地方を彩る祭典で、活気があふれているから」（60代男性／山口県）、「雪の中で厳かな大宝館のライトアップがとてもロマンチック」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「展望ロビーが星空の空間に変身して綺麗だから」（40代女性／兵庫県）、「1番空に近い展望台があるところで、ずっと気になっていた場所だったから」（30代女性／鹿児島県）、「クリスマスツリーのデザインがお洒落」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
2位：鶴岡冬まつり 大宝館ライトアップ／77票山形県鶴岡市で毎年開催される冬まつりの一環として、大宝館（旧鶴岡警察署庁舎）がライトアップされるイベントです。歴史的建造物と光の演出が融合し、雪景色の中で独特の幻想的な雰囲気を醸し出す点が支持を集めました。
1位：霞城セントラル ウィンターイルミネーション2025／83票山形市のランドマークタワーである霞城セントラルで開催されるイルミネーションが1位となりました。駅に近くアクセスがいいことと、高層ビルを使ったダイナミックな光の装飾が、冬の山形市の夜を明るく彩る点が人気です。都市的なスケール感が支持を集めました。
