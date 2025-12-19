顔面“全部グリル”！

2026年1月9日から11日まで、幕張メッセで開催が予定されている「東京オートサロン2026」に出展するダイハツが、出展を予定している車両の発表を行いました。

その中でもかなりの迫力を放つフロントマスクを備えているのが、「タント」シリーズの「タントカスタム」をベースとした「タントカスタム クロメキ」というモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ新「タント」です！ 画像で見る（36枚）

タントは、現在も高い人気を誇るスーパーハイト軽ワゴンの元祖とも呼ばれるモデルで、初代は2003年に登場。ボディサイズに制限のある軽自動車ながら、全高を高く採ることで広い室内空間を実現し、他メーカーからも多くのフォロワーを生むことになったパイオニアです。

2代目モデルからは助手席側のBピラーをドア側に内蔵することで大開口部を実現した「ミラクルオープンドア」を採用し、現行型まで続くスーパーハイト軽ワゴンとしては唯一無二の特徴も備えています。

ベースとなった現行型は2019年7月に登場した4代目モデルで、2022年10月のマイナーチェンジでタントカスタムのフロントマスクのデザインが一新され、押し出しの強いものとなったことでも話題を集めました。

今回はそんな現行型のタントカスタムがベースとなっていますが、都会の夜に似合う迫力をフロントフェイス等で表現したとされているように、ヘッドライトより下がほぼすべてグリルになっているといっても過言ではない、オリジナルのフロントバンパー＆グリルを装着しているのが最大のポイント。

マイナーチェンジ後のタントカスタムのフロントマスクもかなり大型のグリルとなりましたが、タントカスタム クロメキでは純正を大きく凌駕するスタイルとなっており、さらに光るフロントグリルとリアガーニッシュもプラスすることで洗練された質感もプラスされています。

インテリアにはオリジナルのシートカバーやステアリングカバー、インパネカバーがプラスされてグレーとパープルのインテリアカラーで都会的で上品な艶感を表現しており、足元はダウンサスによるローダウンと16インチのWeds製ホイールを装着することで存在感もプラスしています。

すでに登場から6年以上が経過したタントではありますが、まだまだカスタマイズのベースとしては現役であることをメーカー自らがアピールしている点は、タントユーザーやタントを検討している人からしてみれば嬉しいことではないでしょうか。