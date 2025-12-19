シンガー・ソングライターの優河（33）が19日までに自身のインスタグラムを更新。父で俳優の石橋凌（69）との幼少期の2ショットを披露した。

優河の父は石橋、母は女優の原田美枝子で、妹は2026年後期のNHK連続テレビ小説「ブラッサム」のヒロインで女優の石橋静河。

優河は今回自身のYouTubeチャンネルで石橋と親子共演を果たし、「Have Yourself A Merry Little Christmas」と「White Christmas」を歌唱している。

インスタグラムでもショートバージョンを公開し、この日は「昨夜の動画にたくさんコメントくださりありがとうございます 直前までどきどきアップしようかしまいか迷っていたのでみなさんにあたたかく受け取ってもらえて本望です」と反応に感謝。「YouTubeではフルで観られるのでぜひそちらもチェックしてください」とアピールした。

さらに「写真は3歳くらいのわたしと若い父。スイカ食べてます」と記し、幼少期の自身と石橋の2ショットと、現在の自身と石橋が肩を組む2ショットなどを投稿した。

優河の投稿に、フォロワーからは「いいお写真ですね」「わんぱくな父ちゃん」「最高です」「可愛い〜」、動画についても「とても素敵でした」といった反響が寄せられている。