ミュージシャンGACKT（52）が19日、X（旧ツイッター）を更新。2026年1月1日に放送されるテレビ朝日系「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（26年1月1日午後5時）への出演に向けた思いをつづった。

芸能人がチームを組み、味覚や音感など6つのジャンルの格付けチェックを受ける人気番組で、司会はダウンタウンの浜田雅功、アシスタントはヒロド歩美が務める。個人で81連勝中のミュージシャンGACKTも出演する。GACKTとチームを組むメンバーは番組内で発表される。正月恒例のワインチェックにはGACKTも飲んだことがないほどの超貴重な高級ワインが登場するという。

GACKTは「今年もやってきた。この季節が」と切り出し、「気づけばいつからか、【断れない席】になっていた。バラエティのはずなのに。毎年、胃が痛い」と心境を吐露。「この日がちかくなると、夢で『外せ！外せ！』と誰かの声が聞こえる…。あの声は誰だ？浜田さん……か？いや、もっと人数が多い。この悪夢は、いつまで続くんだろう。……ふぅ」と重圧に苦しむ様子を明かした。