¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¾åÃ«º»Ìï¤¬¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×À¸½Ð±é¡¡¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£Í£Ö£Ð¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡º£Ç¯¤Ç£µ£²²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÀ©Äê£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç½÷À½é¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ê£Í£Ö£Ð¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¾åÃ«º»Ìï¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶â¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é½é¼õ¾Þ¤ò¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¤«¤é²ÖÂ«¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿à°Ç¤ËÍî¤Á¤¿ÉÔ»àÄ»á¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾åÃ«¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ£¶·î¤«¤é£¹·îËö¤Þ¤Ç½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¸ÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¿¡££²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ£¸ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡Ê£³£´¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£