¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÊÆ¹ñ¤ÎËÜµ¤¡ª ºÇ¶¯º¸ÏÓ¥¹¥¯¥Ð¥ë¡¢¹äÏÓ¥ß¥é¡¼¡¢¼é¸î¿À¥Ù¥Ã¥É¥Ê¡¼¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤ËÍèÇ¯£³·î¤ÎÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Êó¤¸¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¹äÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤Î¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥É¥Ê¡¼Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤âÆ±ÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ïº£µ¨£±£³¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£±¤Ç£²£´£±Ã¥»°¿¶¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¶¯º¸ÏÓ¤À¡£¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡£À¤³¦°ìÃ¥´Ô¤ØÊÆ¹ñ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¡¼¤Ïº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ®£±£°£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£·¡¦£´¥¥í¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®£±£°£±¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¤Î¡ÊÌó£±£¶£²¡¦£¹¥¥í¡Ë¤Î¹äÏÓ¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç£¶£°»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£³¤òµÏ¿¡££¶²ó£²¡¿£³¤Ç£±£°£´»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥É¥Ê¡¼¤Ïº£µ¨¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¡¢£¶¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£°¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££¶£²²ó£²¡¿£³¤Ç£¸£¶»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¡¢º£µ¨£¶£°È¯¤òÊü¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£²ÂÇÅÀ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£²´§¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÂÇÀþ¤âÄ¶¶¯ÎÏ¤À¡££²Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÆñÅ¨¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£