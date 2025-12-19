ドル円理論価格 1ドル＝155.00円（前日比+0.55円）
ドル円理論価格 1ドル＝155.00円（前日比+0.55円）
割高ゾーン：155.59より上
現値：155.63
割安ゾーン：154.41より下
過去5営業日の理論価格
2025/12/18 154.45
2025/12/17 154.36
2025/12/16 153.26
2025/12/15 152.85
2025/12/12 154.20
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
