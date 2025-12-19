「射撃大会で優勝するため」警察学校で衝撃の不祥事隠ぺい…前代未聞の発砲事件に隠されたもう1つの闇＜緊急取調室＞

主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げてきたドラマ『緊急取調室』第5シーズン。

12月18日（木）に放送された最終話では、警察学校で起きた発砲事件の真相がついに判明。警察学校での前代未聞の不祥事の裏で、もう1つの衝撃の事件が隠ぺいされていたことが明かされた…。

（※以下、最終話のネタバレがあります）

【映像】警察学校でもう1つの不祥事！

◆宮本が発砲に至った原因は…

最終話では前回に引き続き、有希子たちが射撃訓練中に警察学校の学生・宮本健太郎（大橋和也）が構えた拳銃が暴発し同期生・中里美波（森マリア）を撃ってしまった事件の解明に挑んだ。

宮本を筆頭に、彼の同期生や被害者の中里までもが事件についてなかなか詳細を話そうとしなかったが、有希子たちの熱意ある捜査によってついに事件の真相が判明。

じつは宮本が発砲事件を起こす前、中里は宮本に“ある相談”をしていた――。

ある日、中里は休暇の日に同期の伊丹（栗原颯人）に誘われ外出。すると伊丹からいきなり拳銃を見せられた。

中里が「これどうしたの？」と聞くと、伊丹は淡々と「あるルートから手に入れた。外国製の安物だけど、射撃大会で優勝するためには学校の訓練だけじゃ追っつかない」と説明。

伊丹が違法に拳銃を所持していることを知った中里は慌てて「待って！ 持ってるのバレたら…」と彼を止めたが、伊丹は「知ってるのお前だけだよ」と聞く耳を持たなかった。

そこで中里は宮本に「お願い。（拳銃を）伊丹君に処分するように言って」と相談。宮本はこの頼みを引き受け、伊丹を説得しようと彼のもとに向かった。

宮本は「自分が何してるかわかってんのか！」と伊丹を責めるが、彼は「俺、滝川教官みたいに特殊部隊に入りたいんだよ」とまったく引き下がらない。それでも宮本が説得を続けると、伊丹は宮本に銃口を向け、「俺は次期総代が決まってる。大事にしといたほうがいいぞ、俺のこと」と脅した。

あまりにも傍若無人な伊丹の態度に、宮本は教官の滝川隆博（玉山鉄二）にこの件について打ち明け、彼の処分を求めた。

しかし、滝川はあろうことか伊丹を守るために拳銃所持の件を隠ぺい。こうして射撃訓練の日、宮本は教官の滝川に銃を向けるも、もともと伊丹の件を相談した中里がその罪悪感から2人の間に割って入ったのだった。