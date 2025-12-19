津田駒はＳ高、小型タイプの熱可塑性ＣＦＲＰ対応ロボットＡＦＰを開発

津田駒工業<6217.T>がストップ高まで買われている。同社は１８日、小型タイプの熱可塑性ＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラスチック）対応ロボットＡＦＰ（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｆｉｂｅｒ Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ：自動繊維積層装置）を開発したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。



この製品は、高精度アームロボットに小型の積層ヘッドを搭載し、レーザーによる新たなタッキング技術を用いて熱可塑性ＣＦＲＰを高速かつ高精度に溶着積層可能とし、曲面などの複雑形状への自動積層を実現。また、複数台ロボットの協調制御技術により、航空機部品の製造サイクル時間短縮や、その他のモビリティ分野への適用拡大につながるとしている。



