「心配しないで」ハムストリング負傷で年内絶望も…MF鎌田大地が早期復帰を誓う
負傷によって年内絶望となったクリスタル・パレスMF鎌田大地が自身のインスタグラム(@kamadadaichi)を更新し、早期での復帰を誓っている。
14日に開催されたプレミアリーグ第16節マンチェスター・C戦で先発出場した鎌田だったが、後半22分に足を引きずりながら途中交代。チームを率いるオリバー・グラスナー監督が17日に行われた、ECLクオピオン戦の前日会見で鎌田の状態について、「深刻なハムストリングの負傷で、少なくとも8週間から10週間は離脱することになる」と語ったように、復帰は年明け以降になる見込みだ。
18日のECLクオピオン戦後、クリスタル・パレスは20日にプレミア第17節リーズ戦、23日にカラバオ杯アーセナル戦、28日にプレミア第18節トッテナム戦を控えており、今季のプレミアで14試合(第16節終了時点)に先発出場していた鎌田の負傷は大きな痛手となりそうだ。
来年はW杯イヤーに突入することもあり、復帰時期は気になるところだが、鎌田自身は早期復帰を誓う。自身のインスタグラムにマンチェスター・C戦で負傷した際の写真を投稿するとともに、「心配しないで。できるだけ早く戻ってきます」と英文で綴っている。
