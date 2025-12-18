ラフ・シモンズの来日が決定、ドーバー銀座でアーカイヴの販売イベント開催

ブランドを一時休止してから3年が経つ「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」が、ドーバーストリートマーケットギンザ（Dover Street Market Ginza、以下DSMG）でアーカイヴを集めた期間限定の販売イベントを開催する。期間は、12月29日〜2026年1月18日まで。

イベントでは、2001年秋冬「Riot Riot Riot」や2002年春夏「Kollaps」、アーティストのスターリング・ルビーとのコラボといった初期〜中期の代表的なコレクションから、2022年のブランド休止直前のシーズンアイテムまで、約30年の歴史の中からラフ・シモンズ本人が厳選した希少なピースをラインナップする。

ウェアのほか、初期9回のショーを記録したVHSを収めた特製ボックスや初期のショー招待状、2002年秋コレクション「Virginia Crepper」のオリジナルルックブック、ポスター、書籍、貴重な印刷物なども揃える。

12月29日には、ラフ・シモンズ（Raf Simons）本人がDSMGに来店。アーカイヴ購入者を対象にサイン会を実施する。

◾️ラフ・シモンズ アーカイヴ イベント

期間：2025年12月29日（月）〜2026年1月18日（日）

時間：11:00〜20:00

※2025年12月30日 18:00閉店／2025年12月31日〜2026年1月1日 休業／2025年1月2日より通常営業開始

会場：ドーバーストリートマーケットギンザ 2階 イベントスペース

所在地：東京都中央区銀座6-9-5 ギンザコマツ西館

※初日の販売方法に関してはDMSG公式インスタグラムで発表予定



◾️ラフ・シモンズ 来店 サイニング イベント

日時：2025年12月29日 18:00〜20:00（月）

会場：ドーバーストリートマーケットギンザ 7階 ローズベーカリー ギンザ

所在地：東京都中央区銀座6-9-5 ギンザコマツ西館

※同イベント参加はイベント当日のアーカイヴ購入者限定

