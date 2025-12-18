M·A·Cのマットリップ「パウダー キス」がリニューアル　リキッドタイプはチークとしても

「M･A･C（メイクアップ アート コスメティックス）」が、人気シリーズ「パウダー キス シリーズ」をリニューアルする。ひと塗りで淡く軽やかな仕上がりを叶える「パウダー キス ヘイジー マット リップスティック」（全24色、3.5g 4840円）と、リップだけでなくチークとしても使える「パウダー キス リップ＋チークムース」（全28色、5mL 4840円）を揃え、2026年12月26日から公式オンラインショップと@cosme SHOPPINGで先行販売し、同年1月9日に全国発売する。なお、リップスティックの「ア リトル テームド」、「マンダリン オー」「ルビー ニュー」のみ同年2月25日から取り扱う。

【画像をもっと見る】

パウダー キス シリーズは、マットリップスティックをブラシでぼかすM·A·Cアーティストのテクニックから着想を得て2019年に登場。ふわっと淡いブラー仕上がりが特徴で、ひと塗りで抜け感と洒落感を演出する。

色移りしにくく、色もちと仕上がりを持続するリップスティックは、今回のリニューアルで、バーム質感からパウダリーに変わる新感覚テクスチャーを採用。唇にすべらせることで保湿オイルを含んだソフト フォーカス パウダーが弾け、バームのように伸び広がった後、軽やかな質感へと変化する。また、新たな保湿成分としてサンゴ草エキスを配合。乾燥を防ぎ、縦ジワをカバーするだけでなく、うるおいに満ちた心地よい仕上がりを叶える。カラーは24色を揃え、うち12色は新色。

リキッドタイプは、リップだけでなくチークとしても使用可能なマルチユースタイプへと進化した。ホイップムースのようなテクスチャーかつ唇にふわりと溶け込む軽やかな使い心地でありながら、しっとりと保湿。ビタミンEとパウダーをブレンドしたフォーミュラで、つけたての色を長時間キープする。加えて、唇にフィットする砂時計型アプリケーターを搭載。縦ジワを埋め、輪郭をぼかしたようなソフトな雰囲気に仕上げる。なお、新たな5色を含む28色を展開する。

■M･A･C：公式オンラインストア