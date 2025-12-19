ETF売買動向＝19日寄り付き、日経レバの売買代金は167億円と低調 ETF売買動向＝19日寄り付き、日経レバの売買代金は167億円と低調

19日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比31.9％減の398億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同39.1％減の259億円となっている。



個別では上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジなし） <2861> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥブルサ・マレーシア <1560> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> など6銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が3.30％高と大幅な上昇。



日経平均株価が307円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金167億600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均257億3600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が19億2600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が19億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が13億2800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が11億9100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が10億6400万円の売買代金となっている。



株探ニュース

