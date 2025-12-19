タレント長嶋一茂（59）が19日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火災で、夫が妻をかばう形で亡くなっていたことにいてコメントした。

同火災をめぐっては、ドアノブが外れたことにより2人が部屋に閉じ込められた可能性が指摘されており、一茂は「私もサウナが好きでよく行くんですけど。私が行ってるサウナはドアノブがない。普通に押したり引いたり」と説明。木の特性上、膨張と収縮を繰り返すが「膨張して開かないと大変なことになるので、膨張を計算に入れた上での立て付けをしている。僕が行っているところはまず閉じ込められることはないと思う」と語った。

また「ここがなぜドアノブだったのかはこれから検証しないといけないし、今現在ドアノブがあるサウナ個室は、そこを見直さなければいけないと思う」と指摘した。

一方でサウナに限らず個室では「どこにでも危険はある」とし、「例えば高齢になってからお風呂場での事故は個室で起こることですし、トイレに閉じ込められる事件も起こるわけですよね。注意を払って入っていくと」と注意喚起。この火災では、夫の拳に皮下出血があったこと、窓ガラスをたたいたような跡があったこと、夫が妻に覆いかぶさるように亡くなっていたことから、高熱や火の手から妻を最後まで守ろうとした痕跡が新たに分かっており「ご主人の方が奥さまの方をかばってこういう形になったっていうのは心中察するにあまりあるんですけども。そこは最後素晴らしかったかな」と沈痛な面持ちで語った。