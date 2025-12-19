英ウィリアム皇太子夫妻と夫妻の3人の子どもが写ったクリスマスカードの写真が公開された/Josh Shinner/Kensington Palace

（CNN）英国王室は18日、英ウィリアム皇太子夫妻と夫妻の3人の子どもであるジョージ王子、シャーロット王女、ルイ王子が写ったクリスマスカードの写真を公開した。背景はスイセンで彩られている。

SNSに投稿された家族写真には、「幸せなクリスマスを」という見出しが添えられている。

写真は4月に写真家ジョシュ・シナー氏が撮影したもの。

夫妻は、4月と7月にも写真を公開している。これらの写真は、2人の王子が同じ服を着ているように見えることから今回の写真と同じ日に撮影されたものとみられる。4月はルイ王子が7歳の誕生日、7月はジョージ王子が12歳の誕生日を迎えていた。

一方、シャーロット王女が10歳を迎えた5月に公開された写真は、キャサリン妃が撮影したものだった。

キャサリン妃は写真愛好家で、自身が撮影した子どもたちの写真を特別な機会によく公開している。

英国王室のメンバーは、クリスマスシーズンに家族や友人らに送るカードの写しを公開するのが伝統となっている。

今月初めにはチャールズ国王夫妻が公式クリスマスカードを公開。カードには今年4月に結婚20周年を記念して撮影された写真が使われていた。

キャサリン妃は昨年にがんと診断されて以降、公務への段階的な復帰を進めている。2024年9月には化学療法を終え、「がんを再発させないためにできることをしている」と語っていた。