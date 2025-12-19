BTSが、復帰に向けたはやる気持ちと、ファンに近況を報告した。

ファンコミュニティープラットフォームWeverseで16日、ライブ報道を行った。

振り付けの練習をしている途中、カメラをつけたと明らかにしたBTSは「私たち同士で練習もして夕方に集まっておしゃべりもしながら過ごしている」と切り出した。続けて口をそろえて「早く来年が来てくれないかな？ （復帰まで）長すぎるよ」と話した。

リーダーのRMは「早くやりたくておかしくなりそう。（復帰に向けた準備が）どれだけ進んだかは言えない。会社はいつ発表するのかな。（契約しているエンターテインメント企業）HYBE（ハイブ）は、早く発表してほしい」と話した。

SUGA（シュガ）は「近日中に発表すると言っていたよ」と話し、JIMIN（ジミン）は「思ったより時間が長く感じられて、もどかしい傾向があるね」と話した。全メンバーが韓国軍を除隊しており、来春の復帰に向け、準備を進めている状況だ。

16日には、米ビルボードが発表した「ワールドデジタルソングセールス」最新チャートが発表され、18年5月に発表した曲「Anpanman」が1位となった。また「デジタルソングセールス」部門では7位を記録した。

「Anpanman」は9日まで米国、英国、フランス、イタリア、メキシコなど、計75カ国と地域のアイチューンズ「トップソング」チャートで1位を記録した。13日に発表された英国オフィシャルチャートでは「オフィシャルシングルダウンロード」12位、「オフィシャルシングルセールス」24位に上がり、存在感を示した。