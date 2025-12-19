米国代表が発表

野球の米国代表は18日（日本時間19日）、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にタリク・スクーバル投手（タイガース）が出場すると発表。2年連続でサイ・ヤング賞に選ばれた左腕の代表入りに、ネット上の日本ファンは仰天している。

スクーバルは今季13勝6敗、防御率2.21、241奪三振をマーク。防御率ではリーグ1位を記録するなど、メジャーを代表する超本格派左腕として活躍し、2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に選ばれた。

すでに、こちらも今季サイ・ヤング賞を受賞したポール・スキーンズ（パイレーツ）も米国代表としてWBC出場を表明。強力な陣容に、ネット上では日本ファンからの驚愕の声で溢れた。

「スキーンズスクーバルのSY賞2枚看板だと今大会どころか歴代最強ローテ」

「マジ!? 両リーグCY揃い踏みは流石に熱い」

「MLB二大エース参加は流石にヤバすぎよ！」

「良い意味でも悪い意味でもマジか」

「うおおおお！」

「凄すぎる」

「アメリカ代表強すぎ」

米国代表はさらに、ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）、メイソン・ミラー（パドレス）、デビッド・べドナー（ヤンキース）の3投手のWBC参戦も発表している。



（THE ANSWER編集部）